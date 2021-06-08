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足球／韓國傳奇國腳柳想鐵逝世 享年49歲

中央社 / 首爾8日專電
前韓國國腳柳想鐵。 美聯社
前韓國國腳柳想鐵。 美聯社

韓國傳奇國腳、前仁川聯合足球俱樂部總教練柳想鐵7日晚間因病逝世，享年49歲。柳想鐵曾在2002年韓日聯合舉辦的世界盃足球賽中，帶領韓國代表隊踢進4強。

韓聯社報導，柳想鐵2019年10月因黃疸症狀入院治療，被診斷罹患胰腺癌第4期，仁川聯合足球俱樂部（Incheon United FC）證實，柳想鐵7日晚間7時左右於首爾峨山醫院逝世。

柳想鐵是韓國1990年代活躍的足球選手之一，曾為韓國蔚山現代及日本橫濱水手等球隊效力，並代表韓國參與2屆世界盃足球賽，在2002年世足盃對上波蘭時，以關鍵一球帶領韓國隊踢進4強，締造韓國隊在世足盃至今最佳戰績。

柳想鐵在多年後才透露，當時他在賽中受傷，造成左眼視力下降，又為備戰世足延誤治療，最終在左眼幾乎失明的狀況下出戰2002年世足，靠著努力訓練克服視力障礙，創下12年生涯佳績，顯見其對足球的熱愛。

這份熱情在柳想鐵2006年因傷退役後也絲毫不減，他先後擔任多支球隊教練，2019年5月接任仁川聯總教練不久後便檢查出罹癌，但仍堅守崗位，帶領仁川聯度過降等危機，賽季結束後才入院專心治療。

柳想鐵病情一度好轉，不僅經常能在仁川球場上看到他的身影，也活躍於各種足球相關電視節目，但在今年1月再次病發入院，5月病情急速惡化，最終未能戰勝病魔。

柳想鐵病逝消息傳出後，國際足球總會（FIFA）以及仁川聯、濟州聯、浦項Steelers、光州FC、江原FC等足球俱樂部，國內外體壇選手都發文致哀。

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