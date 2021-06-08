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屏東縣捐贈1萬500片水果口罩 攜手中華奧會成選手後盾

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
來自屏東縣的短跑好手王偉旭戴上屏東縣政府捐贈的特製水果口罩。圖／中華奧會提供
來自屏東縣的短跑好手王偉旭戴上屏東縣政府捐贈的特製水果口罩。圖／中華奧會提供

全球仍在疫情之中，近期持續有多支運動代表隊前往世界各地，爭取佳績，身為選手後盾的中華奧會近期更收到屏東縣政府捐贈1萬500片特製款水果口罩，為中華隊注入滿滿防疫能量。

隨著東京奧運開幕日將至，為確保我國運動員的健康與安全，中華奧會正積極規劃籌組代表團各項事宜，打造強力後勤團隊，讓選手能無後顧之憂拼戰。本次屏東縣政府捐贈的特製款口罩，設計融入在地特色水果，包含鳳梨、火龍果、西瓜、蓮霧、香蕉、檸檬、芒果7種主題樣式。

中華奧會以力挺國家運動員為本，邀集屏東出身的奧、亞運培訓隊選手，包括里約奧運拳擊國手賴主恩、田徑短跑好手王偉旭、全運會五連霸登山車女將蔡雅羽及軟式網球好手馮子瑜，一起戴上屏東特色水果口罩，提醒選手專注於訓練及競賽外，也應做好自身防疫，保持絕佳身心狀態，迎接各式挑戰。

中華奧會表示，感謝屏東縣政府關心體壇成員，也歡迎更多夥伴相挺，力邀全民一起成為中華隊，一起成為選手們的最佳後盾。

中華隊 田徑 全運會

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