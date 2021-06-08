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足球／中華隊15號再破澳洲大門 1：5不敵袋鼠軍團

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中華隊在2022卡達世界盃資格賽以1：5不敵澳洲。圖／中華足協提供
中華隊在2022卡達世界盃資格賽以1：5不敵澳洲。圖／中華足協提供

在科威特參加2022卡達世界盃資格賽的中華男足，今天凌晨第二戰面對世足賽常客「袋鼠軍團」澳洲隊，雙方前一次交手中華隊陳毅維就曾有進球記錄，而今天同樣身披15號戰袍的高偉傑也再一次攻破澳洲大門，只可惜中華隊仍是以1：5不敵強敵澳洲。

中華隊在資格賽首戰以0：2不敵尼泊爾後，今天的第二戰則是碰上世足賽常客澳洲，上半場澳洲就展開凌厲攻勢，並且三度攻破中華隊球門，而上半場中華隊也有過有效進攻，包括蔡立靖的起腳射門遭到澳洲門將沒收。

下半場澳洲隊攻勢再起，開賽不到1分鐘就拿下本場第4球，不過中華隊也在比賽第60分鐘把握一次反擊機會將球突破至前場獲得自由球機會，球開出後幾次傳導傳至替補上陣的涂紹捷腳上，禁區左路底線回傳至45度角的高偉傑毫不猶豫起腳敲開澳洲大門，替中華隊追回1球，而澳洲隊在第85分鐘再下一城，最終中華隊仍是以1：5敗下陣來。

雖然球隊苦吞二連敗，不過賽後教練王家中強調，這場比賽球員明顯比首戰更進入狀態，在面對如此高強度的對抗也展現了不同的比賽內容以及拚勁，球員們都很專注地完成賽前設定的目標，他也看到年輕世代如蔡立靖、涂紹捷、高偉傑、白劭宇還有門將施信安的表現，整體而言他滿意今天中華隊對陣澳洲的表現，為他們感到驕傲，相信整體經驗有大幅度的提升。

敲開澳洲大門的高偉傑與助攻的涂紹捷賽後都異口同聲的說：「很爽」，涂紹捷表示其實底線接到那球下意識原本想直接傳中，但觀察到對方多數已經回到球門，眼角瞄到一點點藍色在45度位置就改傳過去，高偉傑也說他已經注意到紹捷突破到好位置，當下已經準備好球傳過來就是毫不猶豫要起腳射門，還好球進了。

中華隊下場比賽將在台灣時間16日3點在同一地點進行小組賽最後一場賽事面對科威特，前次雙方交手，中華隊以0：9在客場吞敗。

中華隊 世足賽

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