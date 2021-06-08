LPGA／美國高球公開賽笹生優花奪冠 平最年輕封后紀錄

中央社 / 記者楊明珠東京7日專電
日裔菲律賓籍的好手笹生優花。 法新社
日裔菲律賓籍的好手笹生優花。 法新社

日裔菲律賓籍高爾夫好手笹生優花在女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度5大賽的美國女子公開賽奪冠，以19歲351天的年紀追平2008年朴仁妃所創最年輕封后紀錄。

日刊體育報報導，笹生優花昨天在美國舊金山奧林匹克俱樂部舉行的美國女子公開賽延長賽中擊敗日本好手畑岡奈紗奪冠，獲獎盃及100萬美元獎金。

笹生優花的父親是日本人、母親是菲律賓人，日本人在22歲之前有雙重國籍者，22歲時可選擇一個國籍。她父親笹生正和透露，有一天女兒會拿日本國籍。

這次美國公開賽笹生優花是以菲律賓籍身分參賽，奪冠後，菲律賓和日本很多人給予祝賀。日媒報導，她是繼1977年美國女子職業高爾夫巡迴賽的樋口久子、2019年英國女子公開賽的澀野日向子之後，在LPGA封后的第3位日本人。

報導說，笹生奪冠後喜極而泣，用英語說：「很感謝贊助者，菲律賓和日本的大家，我會更努力打球，希望能更上一層樓。」她表示，不論是日本或菲律賓，她都很喜歡，有在這兩個國家的經驗，才有今日的她。

截至上週，笹生的世界排名是第40名，在美國女子公開賽奪冠後，世界排名將大幅提升。她曾於2018年雅加達亞運拿下女子個人、團體雙金，成為菲律賓史上首位拿下亞運高爾夫金牌的好手。

高爾夫 亞運 LPGA

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