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網球／退出草地熱身賽 大坂直美溫布頓出賽成疑

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
大坂直美。 法新社
大坂直美。 法新社

世界排名第2的日本前「世界球后」大坂直美，因心理健康因素，今年法網打完首輪宣布退賽，本周她又退出溫布頓前的草地熱身賽，被視為可能缺席草地大滿貫的預告。

23歲的大坂直美，法網後原本要參加WTA 500等級的柏林女網賽，這場賽事6月14登場，和28日開戰的溫布頓只有兩周之隔，但她本周已經向大會提出退賽通知。

「我們收到通知，大坂直美無法來柏林。諮詢過她的團隊後，她需要休息下。」柏林女網賽的發言人表示。

去年溫布頓因新冠肺炎疫情停辦，今年恢復舉行，成為許多球星重點賽事，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）昨天就宣布從法網退賽，打算好好準備草地大滿貫；地主「英國希望」墨瑞（Andy Murray）則是直接不到巴黎，直接為草地賽季準備。

上周宣布退賽的大坂直美，之後曾透過社群感謝外界支持，不過沒提及何時打算重回球場，如今退出溫布頓前的熱身賽，可能再缺席今年草地大滿貫。

大坂直美 溫布頓 法網

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