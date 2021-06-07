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PGA／紀念高球賽最終輪柏忌纏身 潘政琮並列第57
台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA紀念高球賽最終輪狀況不佳，射下4鳥，吞下5柏忌，外加2個雙柏忌，以77桿繳卡，4輪總計以高於標準7桿的295桿並列第57。
總獎金930萬美元（新台幣2億5000多萬元）的美國職業高爾夫巡迴賽（PGA），今天在美國俄亥俄州都柏林展開最終回合競桿。
尋求衛冕的西班牙選手拉姆（Jon Rahm）儘管打完3輪以低於標準18桿的198桿握有6桿領先優勢，但因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）檢測為陽性，被迫退出比賽；美國高爾夫選手森川柯林（Collin Morikawa）與坎特雷（Patrick Cantlay）同以204桿並列領先。
森川柯林、坎特雷今天不約而同均繳出4鳥、3柏忌，以71桿作收，4輪合計為低於標準13桿的275桿；坎特雷靠著在加洞延長賽擊敗對手，繼2019年後，再度在紀念高球賽封王。
潘政琮今天從第1洞出發，開場前2洞就連續苦吞雙柏忌，隨後在第3至6洞收下3柏忌，直到第7洞才射下全場第1隻小鳥。
潘政琮轉場後一度回穩，在進帳3鳥後，最後3洞又領到2柏忌，打出4天以來最差的77桿，以295桿並列第57。
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