賽事心得／Challenge Taiwan 51.5 只有憨膽，可以成為鐵人嗎？

那天很沮喪,但我並沒有因此停下腳步。賽前最後一次團練,朋友提醒:「vvn!! 你後輪好像沒氣了哦!!!!」出發以後,完全跟不上大家的速度,團練結束後到車行檢查和清潔,胎壓錶插上去沒有動靜,「不好意思,請問這個錶是不是壞了?」「你後輪完全沒風,當然顯示0啊」

此後告訴自己,不能帶著僥倖心態,事前準備該做還是要做。

從未接觸公路車,外騎次數又少,比賽當天其實非常緊張;就像是考試要到了,卻清楚知道自己還沒準備好。但這些情緒在游泳上岸後,通通消失殆盡,輕快跑在轉換區,像是忘記自己還沒完賽一樣。邊跑邊脫浮力褲、蛙鏡、泳帽,一邊在腦中複習等會要做的事。到了T1以後,吃香蕉、擦乾腳、戴上安全帽、手套、墨鏡、穿上襪子、鞋子、帶上備好的膠、補口紅,牽了腳踏車往賽道前進。準備完畢站起來的瞬間,充滿自信和力量。

比賽當下擔心車子出狀況,也怕速度太慢被關門,完全沒注意到賽道這麼美。

開始騎沒多久,舒服的毛毛雨轉為瞬間暴雨,沒有在這種天氣下騎過車,心裡很是慌張,指引的工作人員在路邊大喊著「你們很棒,加油!!!!」墨鏡為我擋住所有雨水,墨鏡底下卻不斷湧出淚水,像是心裡的緊張通通被理解似的,一瞬間全部釋放出來。折返後迎面而來的是水站,騎車項目的水站有別於跑步,工作人員會將水壺裝滿運動飲料或水,騎車過去同時接過水壺。準備進入水站時,前面的選手沒接好水壺而摔車,還沒來得及關心他,趕緊往反方向閃避。

急煞導致小腿大抽筋,只好牽到旁邊拉筋,休息過後依舊沒有恢復,不過擔心速度太慢被關門,決定忍著抽痛繼續騎車。沒想到一直到了跑步段,抽筋還是沒有緩解…沿路不斷用力對自己喊話「不過就是10公里,練跑距離也不過如此,認真一點吧?」「報名費很貴欸,妳要現在就放棄嗎!腳抬起來,妳可以!」每次進補站就狂用噴劑,找到機會就停下來拉拉筋。後來也不知道是習慣痛感,又或是漸漸恢復,再次看到路牌已經剩下最後一公里,是時候全開了,手錶顯示著5分25秒,很不甘心但這是最快速度了,而這時會場聲音越來越近,天哪我要完成了啊!!!!

我很慢但朋友都在,太感動了啊!!!!

進終點的路上有朋友奮力加油著,看見大家都在心裡超級溫暖,以為這時情緒會瓦解,但完全沒有!直到過了終點線被教練Sam掛上獎牌,眼淚瞬間噴發,完全停不下來…就像嚴格的父親,慈祥的摸摸頭笑著說:「很棒,你完成了!」既亢奮又感動著平安完賽的同時,我其實很苦惱和焦慮,知道自己不夠認真練習,比賽中沒有盡全力,也有很多地方需要改善;這時腦中浮現這句話”It's okay to be not okay.”好好感受迎面而來的情緒,接受自己的不完美,即使對成績很不滿意,想想這樣下次才有PB可以破啊~

初鐵完賽!期待明年有更好的成績~

報名之前,我對鐵人三項的瞭解僅止於三項的內容,關於距離是多少、關門時間多久等等完全一無所知。我是屬於那種「報名了就會開始練」的類型,有了目標和時間壓力,就會去制定計畫、規劃時間;有人會說這樣太傻太衝動了,也有朋友拍手叫好、相約練習。某次和朋友聊到,他問「你覺得你有對自己的選擇負責嗎?」我想…或許不是衝動,而是審慎評估加上一點點勇氣而這樣的個性,帶著我完成第一場鐵人三項!

很幸運有這麼多前輩,鐵人路上不孤單。

📍 Challenge Taiwan 2021-標鐵51.5

總成績-03:45:05

游泳1500m-00:54:53

單車40km-01:38:02

跑步10km-01:00:22

(T1–09:23/T2–02:22)