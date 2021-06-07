賽事心得／Challenge Taiwan 51.5 只有憨膽，可以成為鐵人嗎？

那天很沮喪，但我並沒有因此停下腳步。賽前最後一次團練，朋友提醒：「vvn!! 你後輪好像沒氣了哦!!!!」出發以後，完全跟不上大家的速度，團練結束後到車行檢查和清潔，胎壓錶插上去沒有動靜，「不好意思，請問這個錶是不是壞了？」「你後輪完全沒風，當然顯示0啊」

此後告訴自己，不能帶著僥倖心態，事前準備該做還是要做。

從未接觸公路車，外騎次數又少，比賽當天其實非常緊張；就像是考試要到了，卻清楚知道自己還沒準備好。但這些情緒在游泳上岸後，通通消失殆盡，輕快跑在轉換區，像是忘記自己還沒完賽一樣。邊跑邊脫浮力褲、蛙鏡、泳帽，一邊在腦中複習等會要做的事。到了T1以後，吃香蕉、擦乾腳、戴上安全帽、手套、墨鏡、穿上襪子、鞋子、帶上備好的膠、補口紅，牽了腳踏車往賽道前進。準備完畢站起來的瞬間，充滿自信和力量。

比賽當下擔心車子出狀況，也怕速度太慢被關門，完全沒注意到賽道這麼美。

開始騎沒多久，舒服的毛毛雨轉為瞬間暴雨，沒有在這種天氣下騎過車，心裡很是慌張，指引的工作人員在路邊大喊著「你們很棒，加油!!!!」墨鏡為我擋住所有雨水，墨鏡底下卻不斷湧出淚水，像是心裡的緊張通通被理解似的，一瞬間全部釋放出來。折返後迎面而來的是水站，騎車項目的水站有別於跑步，工作人員會將水壺裝滿運動飲料或水，騎車過去同時接過水壺。準備進入水站時，前面的選手沒接好水壺而摔車，還沒來得及關心他，趕緊往反方向閃避。

急煞導致小腿大抽筋，只好牽到旁邊拉筋，休息過後依舊沒有恢復，不過擔心速度太慢被關門，決定忍著抽痛繼續騎車。沒想到一直到了跑步段，抽筋還是沒有緩解…沿路不斷用力對自己喊話「不過就是10公里，練跑距離也不過如此，認真一點吧？」「報名費很貴欸，妳要現在就放棄嗎！腳抬起來，妳可以！」每次進補站就狂用噴劑，找到機會就停下來拉拉筋。後來也不知道是習慣痛感，又或是漸漸恢復，再次看到路牌已經剩下最後一公里，是時候全開了，手錶顯示著5分25秒，很不甘心但這是最快速度了，而這時會場聲音越來越近，天哪我要完成了啊!!!!

我很慢但朋友都在，太感動了啊!!!!

進終點的路上有朋友奮力加油著，看見大家都在心裡超級溫暖，以為這時情緒會瓦解，但完全沒有！直到過了終點線被教練Sam掛上獎牌，眼淚瞬間噴發，完全停不下來…就像嚴格的父親，慈祥的摸摸頭笑著說：「很棒，你完成了！」既亢奮又感動著平安完賽的同時，我其實很苦惱和焦慮，知道自己不夠認真練習，比賽中沒有盡全力，也有很多地方需要改善；這時腦中浮現這句話”It's okay to be not okay.”好好感受迎面而來的情緒，接受自己的不完美，即使對成績很不滿意，想想這樣下次才有PB可以破啊～

初鐵完賽！期待明年有更好的成績～

報名之前，我對鐵人三項的瞭解僅止於三項的內容，關於距離是多少、關門時間多久等等完全一無所知。我是屬於那種「報名了就會開始練」的類型，有了目標和時間壓力，就會去制定計畫、規劃時間；有人會說這樣太傻太衝動了，也有朋友拍手叫好、相約練習。某次和朋友聊到，他問「你覺得你有對自己的選擇負責嗎？」我想…或許不是衝動，而是審慎評估加上一點點勇氣而這樣的個性，帶著我完成第一場鐵人三項！

很幸運有這麼多前輩，鐵人路上不孤單。

📍 Challenge Taiwan 2021－標鐵51.5

總成績－03:45:05

游泳1500m－00:54:53

單車40km－01:38:02

跑步10km－01:00:22

（T1–09:23／T2–02:22）