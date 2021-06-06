足球／世界盃資格賽對決澳洲 中華隊教練：放開來踢

中華男足前往科威特參加2022卡達世界盃資格賽第二輪B組小組賽，第2戰將於台灣時間8日凌晨3點對決澳洲，今天除進行賽前記者會，中華隊也按照大會固定流程，再次進行PCR檢測，確保健康出賽。

因應疫情，資格賽期間的記者會都以線上方式舉行，中華隊教練王家中表示，面對澳洲第一檔次的隊伍，全力防守是第一要務。

王家中也提到，球員快兩年沒有國際賽的對抗，前一場面對尼泊爾仍然倍感壓力，信心稍嫌不足也反映到場上的表現，面對澳洲的比賽會針對上場比賽的缺失做調整，特別是在第一時間壓迫對手必須更到位，也鼓勵選手對於自身持球要更有信心，要更放開來踢。

球員部分，王家中表示，出戰尼泊爾傷退的吳俊青目前恢復狀態很好，但考量他與其他台灣鋼鐵的球員之後要緊接著到香港踢AFC CUP，會適當的去做調度安排。

澳洲總教練阿諾德（Graham Arnold）則是透露，目前球隊狀況跟氣氛都不錯，特別是首場比賽面對科威特取得勝利之後，球員已經準備好面對接下來的每場比賽，訓練跟恢復方面也進行得很順利，對接下來的比賽有信心。

台澳大戰將於8日凌晨登場，博斯運動二台及中華足協粉絲專頁都會有比賽直播。