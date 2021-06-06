田徑／28歲山縣亮太 跑出男子百公尺9秒95日本紀錄

被視為東京奧運男子100公尺項目受注目選手之一的日本28歲跑者山縣亮太，今天在鳥取市一場短跑賽事上，以9秒95佳績刷新日本紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，山縣亮太今天參加在鳥取市舉行的「布勢田徑賽」，並在男子100公尺預賽每秒順風1.7公尺的情況下，拿下日本本季最佳的10秒01成績闖進決賽。

到了決賽時，每秒順風2公尺比預賽時更強，山縣從起跑就很平順地加速，到中段時已居領先，最後以第一名之姿闖過終點線。

山縣今天跑出9秒95佳績，以百分之2秒刷新原先9秒97的日本紀錄，也是日本第4位跑進9秒的百米短跑健將。

山縣今年28歲，出身廣島縣，曾兩度代表日本出賽倫敦及里約奧運，並在里約奧運獲男子400公尺團體接力銀牌。

他在2018年亞運時出賽男子100公尺項目，跑出個人當時最佳、也是日本史上第2名的10秒00獲得銅牌。

山縣擁有一級跑者的實力，雖然前年起受到肺部疾病及受傷等因素影響，被迫放棄兩屆日本田徑錦標賽，但今年捲土重來，就在本屆日本田徑錦標賽舉辦前跑出佳績。