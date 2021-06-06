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鐵人三項／台灣好手簡子祥 角逐帕運代表權

運動筆記 / 魏振展
我國鐵人好手簡子祥，將角逐帕運鐵人三項的代表權。 （圖片來源：鐵人三項公司）
我國鐵人好手簡子祥，將角逐帕運鐵人三項的代表權。 （圖片來源：鐵人三項公司）

本週末在英國里茲（Leeds）準備再度上演一場鐵人龍虎鬥，也是 6/14 奧運選拔前最後一場「世錦賽系列」（World Triathlon Championship Series，此奧運積分最高），此賽會也加入 Para（帕運）世界盃賽事（奧運選拔至 6/28），而我國也派出鐵人好手 簡子祥，角逐帕運鐵人三項的代表權。

在英國里茲（Leeds）是 6/14 奧運選拔前最後一場「世錦賽系列」。 （圖片來源：TriNation）
在英國里茲（Leeds）是 6/14 奧運選拔前最後一場「世錦賽系列」。 （圖片來源：TriNation）

帕運鐵人三項賽男、女皆分成 4 個等級，分別為 PTWC（輪椅組）、PTS2.4.5（肢體障礙）、PTVI（視覺障礙）。PTWC 是雙腳需要使用輪椅輔助的選手。PTS 是依據障礙的等級做區分，數字越高表示障礙程度越輕。PTVI 則是視覺障礙需要他人協助的選手，選手可以自帶一位「引導者」，兩人一組參加比賽。

帕運鐵人三項賽分成 4 個障礙等級，分別為 PTWC（輪椅組）、PTS2.4.5（肢體障礙）、PTVI（視覺障礙）。 （圖片來源：British Triathlon）
帕運鐵人三項賽分成 4 個障礙等級，分別為 PTWC（輪椅組）、PTS2.4.5（肢體障礙）、PTVI（視覺障礙）。 （圖片來源：British Triathlon）

東京奧運帕運鐵人賽程男生分別 PTWC、PTS4、PTS5、PTVI，女生為 PTWC、PTS2、PTS5、PTVI，每個等級比賽的人數分別為 9 人，另外「邀請名額」（Bipartite Commission Invitation Allocation）有 8 位，其中地主國日本可以取得男、女各 1 位，不分等級，另外 6 名則由各國 NPC（應該是各國身心障礙聯盟）向國際帕運總會在 6/30 前提出申請，再從申請國中分配名額，不分障礙等級及性別，總共參加的人數為 80 名。（參考資料：Paralympic Qualification Rankings

東京帕運賽程男生分別 PTWC、PTS4、PTS5、PTVI，女生為 PTWC、PTS2、PTS5、PTVI，每個等級比賽人數分別為 9 人。 （圖片來源：Paralympic）
東京帕運賽程男生分別 PTWC、PTS4、PTS5、PTVI，女生為 PTWC、PTS2、PTS5、PTVI，每個等級比賽人數分別為 9 人。 （圖片來源：Paralympic）

子祥目前鑑定的等級為 PTS4（2019亞洲錦標賽韓國慶洲賽會鑑定），為爭取奧運積分獲得更好的名次，子祥努力克服自己的障礙，並且在接下來的一個月中還會積極的前往各國出賽，展現的鬥志和毅力是非常值得敬佩的，期待他在比賽中能獲得優異的表現。

菁英女子組部分，最受矚目的焦點則是英國 Lucy Charles-Barclay，在 Ironman 領域中是無人不知的世界級好手，不僅有優異的游泳能力，在多年長距離賽場培養的自由車能力更是無庸置疑，此次 Lucy 首戰 World Triathlon 也是有備而來，年初三月在英國倫敦參加超短距離室內鐵人三項賽獲得第二名，四月參加英國游泳選拔 1500 公尺 16分 46秒 26，近期訓練也針對短距離的轉換特別做加強，非常期待她在奧運距離處女秀的表現。

在 Ironman 領域中是無人不知的世界級好手Lucy Charles-Barclay 首戰 World Triathlon。 （圖片來源：Polar UK & Ireland）
在 Ironman 領域中是無人不知的世界級好手Lucy Charles-Barclay 首戰 World Triathlon。 （圖片來源：Polar UK & Ireland）

男子菁英組則是 2012 奧運頒獎台三雄，英國的布朗李兄弟 Broewnlee，以及西班牙好手 Javier Gomez，即將對決的有近期熱到發燙的挪威小胖、英國新希望 Alex Yee 以及紐西蘭的 Hayden Wilde，相信會一場奧運前的經典之戰，拭目以待！

這次男子菁英組有英國布朗李兄弟 Broewnlee（上）、西班牙好手 Javier Gomez 等人，相信會一場奧運前的經典之戰！ （圖片來源：Laureus）
這次男子菁英組有英國布朗李兄弟 Broewnlee（上）、西班牙好手 Javier Gomez 等人，相信會一場奧運前的經典之戰！ （圖片來源：Laureus）

【本文授權轉載自 Tom Wei FB貼文「本週末在英國里茲(Leeds)準備再度上演一場鐵人龍虎鬥...」】責任編輯：Joanna

＊鐵人賽事，盡在運動筆記

帕運 鐵人三項 世錦賽

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