鐵人三項／台灣好手簡子祥 角逐帕運代表權

本週末在英國里茲（Leeds）準備再度上演一場鐵人龍虎鬥，也是 6/14 奧運選拔前最後一場「世錦賽系列」（World Triathlon Championship Series，此奧運積分最高），此賽會也加入 Para（帕運）世界盃賽事（奧運選拔至 6/28），而我國也派出鐵人好手 簡子祥，角逐帕運鐵人三項的代表權。

在英國里茲（Leeds）是 6/14 奧運選拔前最後一場「世錦賽系列」。 （圖片來源：TriNation）

帕運鐵人三項賽男、女皆分成 4 個等級，分別為 PTWC（輪椅組）、PTS2.4.5（肢體障礙）、PTVI（視覺障礙）。PTWC 是雙腳需要使用輪椅輔助的選手。PTS 是依據障礙的等級做區分，數字越高表示障礙程度越輕。PTVI 則是視覺障礙需要他人協助的選手，選手可以自帶一位「引導者」，兩人一組參加比賽。

帕運鐵人三項賽分成 4 個障礙等級，分別為 PTWC（輪椅組）、PTS2.4.5（肢體障礙）、PTVI（視覺障礙）。 （圖片來源：British Triathlon）

東京奧運帕運鐵人賽程男生分別 PTWC、PTS4、PTS5、PTVI，女生為 PTWC、PTS2、PTS5、PTVI，每個等級比賽的人數分別為 9 人，另外「邀請名額」（Bipartite Commission Invitation Allocation）有 8 位，其中地主國日本可以取得男、女各 1 位，不分等級，另外 6 名則由各國 NPC（應該是各國身心障礙聯盟）向國際帕運總會在 6/30 前提出申請，再從申請國中分配名額，不分障礙等級及性別，總共參加的人數為 80 名。（參考資料：Paralympic Qualification Rankings）

東京帕運賽程男生分別 PTWC、PTS4、PTS5、PTVI，女生為 PTWC、PTS2、PTS5、PTVI，每個等級比賽人數分別為 9 人。 （圖片來源：Paralympic）

子祥目前鑑定的等級為 PTS4（2019亞洲錦標賽韓國慶洲賽會鑑定），為爭取奧運積分獲得更好的名次，子祥努力克服自己的障礙，並且在接下來的一個月中還會積極的前往各國出賽，展現的鬥志和毅力是非常值得敬佩的，期待他在比賽中能獲得優異的表現。

菁英女子組部分，最受矚目的焦點則是英國 Lucy Charles-Barclay，在 Ironman 領域中是無人不知的世界級好手，不僅有優異的游泳能力，在多年長距離賽場培養的自由車能力更是無庸置疑，此次 Lucy 首戰 World Triathlon 也是有備而來，年初三月在英國倫敦參加超短距離室內鐵人三項賽獲得第二名，四月參加英國游泳選拔 1500 公尺 16分 46秒 26，近期訓練也針對短距離的轉換特別做加強，非常期待她在奧運距離處女秀的表現。

在 Ironman 領域中是無人不知的世界級好手Lucy Charles-Barclay 首戰 World Triathlon。 （圖片來源：Polar UK & Ireland）

男子菁英組則是 2012 奧運頒獎台三雄，英國的布朗李兄弟 Broewnlee，以及西班牙好手 Javier Gomez，即將對決的有近期熱到發燙的挪威小胖、英國新希望 Alex Yee 以及紐西蘭的 Hayden Wilde，相信會一場奧運前的經典之戰，拭目以待！

這次男子菁英組有英國布朗李兄弟 Broewnlee（上）、西班牙好手 Javier Gomez 等人，相信會一場奧運前的經典之戰！ （圖片來源：Laureus）

【本文授權轉載自 Tom Wei FB貼文「本週末在英國里茲(Leeds)準備再度上演一場鐵人龍虎鬥...」】責任編輯：Joanna

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