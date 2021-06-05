法網／約克維奇92分鐘速勝 16強賽迎戰義大利19歲黑馬

世界球王約克維奇今天在法網男單第三輪賽事遭遇世界排名第93名立陶宛貝瑞金斯（Ricardas Berankis），最終僅花92分鐘就以6：1、6：4、6：1直落三輕鬆取勝，在前三輪賽事中一盤未失，連續12年挺進到法網16強賽。

約克維奇在今天碰上生涯前3次對戰都取勝且一盤未失的貝瑞金斯，打來可說是輕鬆寫意，在開賽後就一度連拿5局，並僅花27分鐘就以6：1搶下首盤，在接下來兩盤賽事中他也沒有耗費太多時間，靠著全場6度破發以直落三輕鬆取勝。

而約克維奇下一輪的對手，將是年僅19歲的義大利新星穆塞蒂（Lorenzo Musetti），今年法網才首度打進大滿貫會內賽的穆塞蒂，目前世界排名第76名，不過他在前三輪賽事中已經分別擊敗第13種子比利時葛芬（David Goffin）、西岡良仁和同胞切奇納多（Marco Cecchinato），成為今年男單賽場的黑馬。