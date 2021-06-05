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法網／首盤未打完對手傷退 詹家姊妹挺進女雙第三輪

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
法國網球公開賽女雙第二輪賽事，我國好手詹家姊妹詹詠然（右）／詹皓晴，順利挺進到到第三輪。 圖／劉雪貞提供
法國網球公開賽女雙第二輪賽事，我國好手詹家姊妹詹詠然（右）／詹皓晴，順利挺進到到第三輪。 圖／劉雪貞提供

法國網球公開賽女雙第二輪賽事，我國好手詹家姊妹詹詠然詹皓晴，今天與日本土居美咲／斯洛維尼亞荷蔻吉（Polona Hercog）交鋒，在首盤打到5：2領先時因為對手退賽，順利挺進到到第三輪。

詹詠然／詹皓晴去年法網在因為疫情缺席後，今年以女雙第6種子身分再出發，並且在首輪上演逆轉秀晉級，今天的第二輪賽事面對土居美咲／荷蔻吉，在首盤賽事中詹家姊妹先是在第4局搶先破發，並在前7局打完取得5：2領先後，因為荷蔻吉受傷退賽而晉級。

而這次法網挺進到第三輪，也是詹詠然繼2017年與辛吉絲（Martina Hingis）聯手打進女雙4強以來近年最佳戰績，至於詹皓晴則是在2018年曾與中國大陸女將楊釗煊聯手挺進到法網女雙4強賽，而兩姐妹在法網合拍的最佳戰績則是2016年挺進到8強賽，今年有望挑戰紀錄。

法網 詹皓晴 詹詠然

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