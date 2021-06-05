瑞士名將瓦林卡左腳受傷 決定退出溫布頓網賽
世界職業網球協會（ATP）表示，擁有3座大滿貫賽金盃的瑞士網球好手瓦林卡（Stan Wawrinka）因為腳傷，決定退出將於6月28日開打的溫布頓網球賽。
一度排名世界第3的瓦林卡今年稍早因為左腳受傷接受手術。他3月在卡達公開賽（Qatar Open）第一輪被南非選手哈里斯（Lloyd Harris）擊敗後，至今沒有參加ATP巡迴賽。
瓦林卡15年來未曾在溫網缺席，並曾在2014、2015年闖進8強賽。
2014年瓦林卡擊敗納達爾（Rafael Nadal）奪得澳網男單冠軍，2015年和2016年又先後在法網和美網封王。目前他排名世界第24，正在摩納哥接受復健治療。
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