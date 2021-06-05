PGA／加班趕完33洞 紀念高球賽潘政琮竄上並列43

首輪因雨神攪局只打了前3洞，台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA紀念高爾夫賽次輪，「加班」趕完33洞，兩回合總計以平標準桿的144桿，暫時並列43名。

紀念高球賽首輪受到雨勢影響，比賽3度暫停，首日還有一半球員沒有完賽，潘政琮出發後僅打了3洞比賽就喊停，今天先讓球員補賽，接著再進行第2輪賽事。

不過由於晚間天色已暗，仍有部分球員還未完賽，因此明天仍得讓未完賽的球員把剩餘比賽打完，才會決定晉級標準，目前大會預測的晉級線設在高於標準2桿的146桿，潘政琮晉級應沒有太大問題。

目前在領先榜上，以美國選手坎特雷（PatrickCantlay）以低於標準8桿的成績，和西班牙選手拉姆（Jon Rahm）並列首位，不過拉姆截至比賽喊停前，僅打完前13洞。

潘政琮首日一下場就領到柏忌，今天補賽他則打下4鳥、2柏忌，真正重傷是在收尾的第18洞，他苦吞3柏忌才脫困，也導致首回合以高於標準2桿的74桿繳卡。

第2回合從後9洞出發的他，幾乎一路持平，直到第17洞才吞下第1個、也是全場唯一的柏忌，轉場後他越打越穩，先在第5洞獵下老鷹，隨後又在第7洞再捕一鳥，成績也止跌反升，以低於標準2桿的70桿做收，兩回合打完是平標準的144桿。