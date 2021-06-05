法網／謝淑薇女雙挺進第三輪 詹詠然混雙出局無緣衛冕

我國女子網球好手謝淑薇今天凌晨在法網女雙第二輪賽事，與比利時搭擋梅騰絲（Elise Mertens）聯手出擊，面對年僅19歲的美國安妮西莫娃（Amanda Anisimova）／波塔波娃（Anastasia Potapova），以兩個6：2直落二勝出，順利挺進到第三輪。

在雙打老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）因為懷孕暫別網壇後，謝淑薇本季歷經換搭擋的適應期，並曾在馬德里、羅馬兩站與梅騰絲合拍，至於法網前的最後一戰帕爾瑪女網賽則是改與日籍好手土居美咲聯手出擊，這次法網才又改回與梅騰絲搭擋。

在法網首輪奪下兩人合拍首勝後，今天的第二輪兩人合作又更加流暢，面對年輕的安妮西莫娃／波塔波娃，僅花68分鐘就以直落二勝出，尤其在第二盤賽事中未給對手任何破發機會，不過第三輪兩人將對上今年將挑戰法網女單衛冕的波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）／與前雙打球后美國瑪泰克·史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）。

至於將挑戰混雙三連霸的詹詠然與克羅埃西亞搭擋多迪格（Ivan Dodig），在首輪賽事卻出師不利，面對荷蘭搭擋素爾絲（Demi Schuurs）／庫爾霍夫(Wesley Koolhof)，最終以3：1、1：6敗下陣來，今天將輪到妹妹詹皓晴在混雙首輪出賽，在混雙賽事前兩姐妹還將搭擋參加女雙第二輪賽事，詹皓晴將面臨一日兩戰的考驗。