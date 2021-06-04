足球／歐國盃12日登場 ELEVEN體育家族獨家轉播

2020歐洲國家盃去年因為疫情延至今年舉行，賽事將在12日凌晨在羅馬奧林匹克體育場進行開幕典禮，首個登場賽事由土耳其交手義大利，ELEVEN體育家族全台獨家轉播，51場比賽播好播滿，在開幕戰前，ELEVEN體育家族也會持續為足球迷帶來歐國盃友誼賽事轉播服務。

去年時值歐國盃60周年，這屆賽事特別採無單一主辦國並且在歐洲11個城市進行比賽，創下史上最多國家主辦單一賽事的紀錄，不過因為新冠疫情肆虐延至今年舉辦。

為了廣泛服務到台灣的球迷，並且推廣足球以及宣導防疫在家別亂跑，ELEVEN體育家族特別跟UEFA提出申請，目前將有四場晚間11點50分的比賽除了會在電視跟官方APP帶來轉播服務，並且同時在官方粉專做直播，包括6日英格蘭出戰羅馬尼亞的友誼賽、13日奧地利出戰北馬其頓、18日克羅埃西亞出戰捷克、23日瑞典出戰波蘭。

其中英格蘭與羅馬尼亞的友誼賽將同時會在ELEVEN體育家族所屬的集團公司Aser的旗下影音平台LIVENow進行免費觀看，並且免費開放強大的互動功能「Watch Together」讓球迷在家防疫，也可以透過線上邀請三位好友在同一個虛擬直播房看球尬聊吃宵夜。