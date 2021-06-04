PGA／紀念高球賽首輪未完賽 潘政琮僅打完前3洞

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA美國高爾夫巡迴賽紀念高球賽首輪，僅打完前3洞就因天氣不佳宣布停賽，而他暫以高於標準1桿的成績，並列61名。

總獎金930萬美元（約新台幣2億5776萬元）的紀念高球賽，今年依舊在美國俄亥俄州的都柏林舉行，首日比賽打打停停，美國好手森川柯林（Collin Morikawa）在雨中打下7鳥、1柏忌，以低於標準6桿的66桿，目前以一桿之差獨居領先。

由於比賽當天天候不佳，比賽期間甚至兩度暫停，總共僅有一半選手完成比賽，而這場比賽大會也宣布開放球迷進場，不過僅允許25%的球迷入場觀賽。

潘政琮今天一下場就在第1洞吞下柏忌，他第3桿把球打上果嶺後，又花了兩推才把小白球打進洞裡，所幸他很快回穩，接下來兩洞都以持平做收，比賽也決定喊停。

由於包括潘政琮與前世界球王、北愛爾蘭高球名將麥克羅伊（Rory McIlroy）等人在內，首輪都未完賽，因此明天上午得先補完第1回合賽事，再接著進行第2輪競桿。