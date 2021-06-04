LPGA／美國女子高球賽首輪 台灣球員業餘選手表現最佳

2021美國女子高爾夫公開賽今天點燃戰火，台灣共有4人參賽，其中台灣業餘球員曾彩晴和洪若華表現最佳，紛紛以高於標準5桿的76桿並列84名，也是排名最高的球員。

總獎金550萬美元（約新台幣1億5242萬元）美國女子高爾夫公開賽，今天在加州舊金山登場，由於美國公開賽向以難打著稱，首輪打完僅15名球員繳出低於標準的紅字成績卡。

英格蘭女將瑞德（Mel Reid）今天打下5鳥，另有1個柏忌，單日以低於標準4桿的67桿，與美國業餘球員蓋納（Megha Ganne）並列排頭。

這次美國公開賽台灣除徐薇淩與程思嘉兩名職業球員參賽外，另有業餘球員曾彩晴和洪若華靠著資格賽取得參賽門票，巧合的是兩人首輪都以高於標準5桿的成績並列84名。

上月底才剛拿下旅美職業生涯首冠的徐薇淩，今天首輪遭遇亂流，全場僅打下1個小鳥，卻吞下6個柏忌與1個雙柏忌，單日繳出高於標準7桿的78桿，目前排名並列119。

至於程思嘉也是震盪起伏，她共打下3鳥，但也苦吞7個柏忌與一個雙柏忌，同樣以高於標準6桿的77桿，排名並列110。