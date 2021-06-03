射箭／歐錦標賽暨奧運資格賽 互動式影音平台免費體驗

將於明天晚間7點登場的歐洲射箭錦標賽暨奧運資格賽，ELEVEN體育二台將提供轉播服務外，該場賽事將同步開放ELEVEN體育家族所屬的集團公司Aser的旗下影音平台LIVENow讓粉絲免費體驗。

影音平台LIVENow擁有許多強大又趣味的互動功能，翻轉傳統影音平台的模式，其中一項就是「Watch Together」，讓觀眾可以邀請三位朋友加入虛擬直播室尬聊互動，甚至可以一起做運動。

未來ELEVEN體育家族將透過LIVENow舉辦多項賽事活動，如：中華職棒、2020歐洲國家盃、ONE格鬥冠軍賽、FIBA亞洲盃資格賽、世界盃射箭賽等精采賽事；其他功能如線上聊天、客製化頭像、線上抖內、即時問答等，以及更多娛樂或互動節目會陸續登場。

LIVENow於去年8月上線，目前已涵蓋全球超過170個國家，提供體育、音樂、娛樂以及健身類型的PVP（按次付費）直播與VOD內容，透過強大的互動功能帶來獨特的視聽體驗，迅速累積超過500萬收視用戶。

歐洲射箭錦標賽奧運資格賽，明天在土耳其安塔利亞舉行，該場賽事也將攸關歐洲國家8個參與奧運射箭比賽的資格，其中4個在男子反曲弓賽事，4個在女子反曲弓賽事。