體育署爭取12.01億紓困經費 確診保全已返家隔離

體育署在今天傳出保全輕症確診的消息，在今天下午的例行記者會中，體育署署長張少熙也證實此事，並強調該名保全已返家隔離，而體育署大樓也已經加強消毒與清潔，對於今天行政院通過紓困追加預算，張少熙也強調體育署已爭取到12.01億經費，將開放受疫情衝擊廠商、場館以及從業人員於4日開放申請。

體育署在今天下午證實大樓內保全確診消息，並指出該名保全同仁在周一進行快篩後呈現陰性反應，不過在今天卻接獲通知PCR呈現陽性確診，不過屬於無症狀或是輕症的狀況，在今天早上已經返家隔離，而平時該名保全的工作內容和接觸人員也相對單純，但也提醒大樓同仁和單位應該多注意自身狀況，口罩戴好戴滿。

體育署署長張少熙強調，目前體育署一天到大樓上班員工約在80至90人，平時也就有做好消毒與清潔的工作，在今天傳出保全確診後，也已經加大清潔範圍與加強消毒頻率和人員管理，希望把感染的機率降到最低，不要造成同仁恐慌。

而今天行政院拍案通過紓困4.0，體育署也爭取到12.01億經費，將針對運動事業與運動事業從運人員進行申請，其中運動事業申請資格分為兩類，包括類型一為今年5至7月營業額較3、4月月平均或是108年同月之營業額減少達50％，以及類型二受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資的事業。

至於運動事業從業人員則包括教練、裁判、球評等，申請資格為本國國民且非任一單位之全職員工，因契約或工作約定暫停或取消，而致任1個月酬勞較今年3、4月或108年同月之營業額減少達50％。

張少熙強調，這次紓困方案預計符合資格廠商、場館約在6200家，而事業從業人員與自由從業人員約為2萬5000人與5000人，相關方案將會在4日開放申請。