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體育署首例 傳車道保全驚傳染疫

中央社 / 台北3日電
體育署首例，車道保全驚傳染疫。 報系資料照
體育署首例，車道保全驚傳染疫。 報系資料照

教育部體育署保全人員驚傳染疫，體育署則低調證實，也強調不必過度驚慌，因全國疫情警戒提升至第3級後，內部已採取人流管控、半數員工居家辦公，搭乘電梯都採分層分流。

今天上午10時左右救護車抵達體育署，由穿著全套隔離衣的醫護人員將車道保全帶上車，讓目擊民眾一頭霧水，而體育署則在下午證實，保全人員確診感染新冠肺炎。

外傳該保全日前因不舒服前往快篩，結果是呈陰性，但後續PCR檢測卻是陽性，因此才會在今天上班途中被防疫醫護人員帶走。

由於體育署辦公大樓除有行政公務人員，還有不少單項協會人員進駐，因此消息一出引發不少人的恐慌。

體育署辦公大樓內部人士低調表示，由於確診者是車道保全，所有開車進入體育署的人都得由車道保全量過額溫才能放行，雖然時間很短，又在戶外空間也都有配戴口罩，但卻無法保持1.5公尺的社交距離，若抵抗力較弱的人是否可能因此染疫。

車道保全傳出確診消息後，體育署還未宣布所有接觸者是否可一律採居家辦公，不過已有基層員工表示，若要保護同仁健康，最好先讓有接觸史的相關人員居家辦公，並採自主健康管理，一方面也能確保疫情不要擴散。

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