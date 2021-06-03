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美洲資格賽／決賽對戰組合出爐 奧運第5張門票6日發出

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
隨著多明尼加扣倒尼加拉瓜，奧運棒球美洲區資格賽決賽四隊也出爐。 路透社
隨著多明尼加扣倒尼加拉瓜，奧運棒球美洲區資格賽決賽四隊也出爐。 路透社

隨著今天多明尼加以13：3提前扣倒尼加拉瓜晉級，奧運棒球美洲區資格賽決賽組合出爐，超級循環賽制計入預賽對戰成績，美國與委內瑞拉帶著1勝優勢，多明尼加與加拿大則先吞下一敗，賽事將在後天開打。

今天是預賽最後一天，多明尼加擊敗尼加拉瓜後，以A組第二的身分晉級，而委內瑞拉以5：0擊敗加拿大，成為B組第一；另兩場賽事不影響排名，古巴16：3擊敗哥倫比亞避免全敗，美國與波多黎各賽事則因雨延到明天舉行。

美洲區資格賽第一名可獲得東京奧運門票，決賽預計在台灣時間6月5日、6日舉行，首日由多明尼加對委內瑞拉、美國對加拿大，第二天交換對戰，由多明尼加對加拿大、委內瑞拉對美國，由戰績決定最終排名。

東京奧運棒球賽事目前已有四隊確定參賽，分別是日本、南韓、以色列、墨西哥，美洲區資格賽將決定第五支參賽隊伍，而美洲區資格賽排名第2、3名則要到墨西哥打最終資格賽，爭取最後一張門票。

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