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法網／盧彥勳男雙挺進第二輪 奪近4年大滿貫首勝

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
盧彥勳與日本搭檔挺進到法網男雙第二輪，這是他繼2017年美網男單挺進第二輪後，近4年來拿下的大滿貫首勝。 歐新社
盧彥勳與日本搭檔挺進到法網男雙第二輪，這是他繼2017年美網男單挺進第二輪後，近4年來拿下的大滿貫首勝。 歐新社

我國網球好手盧彥勳昨天晚間在法網男雙首輪賽事中，與日本搭擋西岡良仁聯手出擊，以6：4、6：1擊敗奧地利諾爾（Julian Knowle）／荷蘭佩爾（David Pel），順利挺進到男雙第二輪，也是他繼2017年美網男單挺進第二輪後，近4年來拿下的大滿貫首勝。

盧彥勳這次法網男單雖然在首輪就不敵史瓦茲曼（Diego Schwartzman）出局，不過在昨天晚間登場的男雙首輪賽事中，他與日本搭擋西岡良仁搭擋，出戰47歲、曾在2007年拿下美網雙打冠軍的奧地利老將諾爾以及29歲的荷蘭佩爾。

在首盤前6局賽事中雙方就展開激烈拉鋸，不過第7局盧彥勳／西岡良仁也把握住機會搶先破發後取得領先，並且以6：4先下一城，第二盤台日組合趁勝追擊，首局就破發得手，並且在第3局開始連拿5局，以6：1搶下勝利。

而這一勝除了是盧彥勳繼2017年在美網男單挺進第二輪後，再一次於大滿貫賽拿下勝利，也是他繼2012年後再一次於法網男雙賽場取勝，接下的32強賽台日組合將碰上第9種子的德國克拉維茲（Kevin Krawietz）／羅馬尼亞特卡烏（Horia Tecau），該組合今年已經兩度奪冠。

盧彥勳 美網 法網

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