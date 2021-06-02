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羽球／防疫期間增抵抗力 球后戴資穎炫「腹」代言
東京奧運前的馬來西亞公開賽和新加坡公開賽都因新冠肺炎疫情取消，我國羽球「世界球后」戴資穎留台備戰生涯第3度奧運，倒數期間她還成燕麥奶年度代言人，號召球迷一起增添防疫力。
國內賽事受新冠肺炎疫情影響也全面暫停，不過小戴身影透過廣告隨時可見，除先前的運動器材、運動飲料和營養品代言，她最新接下燕麥奶代言，廣告中除拿著最熟悉的球拍，還展現結實腹肌。
國際羽總有關奧運積分的巡迴賽都因疫情取消，包括小戴和「一哥」周天成、「與球王子」王子維及男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都在奧運安全名單，就待國際羽總最後公告。
昨天小戴老對手、西班牙名將馬琳（Carolina Marin）宣布左膝將動刀，無緣到東奧挑戰衛冕，代表小戴的爭金旅程少了一位強敵；兩位名將年初在泰國連續3站都在決賽對決，馬琳打下前兩站冠軍，小戴則是在羽球年終大賽演出逆轉勝，迎接生涯第3座年終大賽金盃。
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