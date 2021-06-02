羽球／防疫期間增抵抗力 球后戴資穎炫「腹」代言

東京奧運前的馬來西亞公開賽和新加坡公開賽都因新冠肺炎疫情取消，我國羽球「世界球后」戴資穎留台備戰生涯第3度奧運，倒數期間她還成燕麥奶年度代言人，號召球迷一起增添防疫力。

國內賽事受新冠肺炎疫情影響也全面暫停，不過小戴身影透過廣告隨時可見，除先前的運動器材、運動飲料和營養品代言，她最新接下燕麥奶代言，廣告中除拿著最熟悉的球拍，還展現結實腹肌。

國際羽總有關奧運積分的巡迴賽都因疫情取消，包括小戴和「一哥」周天成、「與球王子」王子維及男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都在奧運安全名單，就待國際羽總最後公告。