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田徑／超越「閃電」柏特！17歲少年奈頓神速衝破世界紀錄
牙買加「閃電」柏特（Usain Bolt）曾被譽為人類史上最快的男人，不過就在今天（2日），超越他的人出現了，來自美國的奈頓（Erriyon Knighton）年僅17歲，200公尺項目就跑出20秒11成績，比2003年柏特創下的20秒13還要快。
美媒《Yahoo Sports》以「記住這個名字！」為題，讓大家認識這位田徑界的超級新星，奈頓日前在男子100公尺項目才以9秒99成為最新一位跑進9秒的18歲以下的美國運動員，卻因當時順風風速超過規定的2公尺/秒而未被承認。
不過奈頓今天創下的紀錄便沒有任何爭議了，國際田總正式認證他200公尺項目超越「閃電」柏特03年創下的20秒13，以20秒11立下人類史上最新的里程碑，若是考量到他17歲的年齡，前途可謂無可限量。
Erriyon Knighton, remember the name.@ErriyonK breaks @usainbolt's world U18 best over 200m.— World Athletics (@WorldAthletics) June 1, 2021
20.11 👀
📰:https://t.co/FsT2n8teSF pic.twitter.com/X9NzI3K8sa
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