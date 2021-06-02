田徑／超越「閃電」柏特！17歲少年奈頓神速衝破世界紀錄

牙買加「閃電」柏特（Usain Bolt）曾被譽為人類史上最快的男人，不過就在今天（2日），超越他的人出現了，來自美國的奈頓（Erriyon Knighton）年僅17歲，200公尺項目就跑出20秒11成績，比2003年柏特創下的20秒13還要快。

美媒《Yahoo Sports》以「記住這個名字！」為題，讓大家認識這位田徑界的超級新星，奈頓日前在男子100公尺項目才以9秒99成為最新一位跑進9秒的18歲以下的美國運動員，卻因當時順風風速超過規定的2公尺/秒而未被承認。

不過奈頓今天創下的紀錄便沒有任何爭議了，國際田總正式認證他200公尺項目超越「閃電」柏特03年創下的20秒13，以20秒11立下人類史上最新的里程碑，若是考量到他17歲的年齡，前途可謂無可限量。