田徑／超越「閃電」柏特！17歲少年奈頓神速衝破世界紀錄

牙買加「閃電」柏特(Usain Bolt)曾被譽為人類史上最快的男人,不過就在今天(2日),超越他的人出現了,來自美國的奈頓(Erriyon Knighton)年僅17歲,200公尺項目就跑出20秒11成績,比2003年柏特創下的20秒13還要快。

美媒《Yahoo Sports》以「記住這個名字!」為題,讓大家認識這位田徑界的超級新星,奈頓日前在男子100公尺項目才以9秒99成為最新一位跑進9秒的18歲以下的美國運動員,卻因當時順風風速超過規定的2公尺/秒而未被承認。

不過奈頓今天創下的紀錄便沒有任何爭議了,國際田總正式認證他200公尺項目超越「閃電」柏特03年創下的20秒13,以20秒11立下人類史上最新的里程碑,若是考量到他17歲的年齡,前途可謂無可限量。

Erriyon Knighton, remember the name.@ErriyonK breaks @usainbolt's world U18 best over 200m.



20.11 👀



📰:https://t.co/FsT2n8teSF pic.twitter.com/X9NzI3K8sa