東奧日本選手開始施打疫苗 未傳出副作用

日本奧林匹克委員會（JOC）今天宣佈，將參加東京奧運的日本選手團今天開始施打新冠肺炎疫苗，約200人施打了疫苗。尚未傳出有人出現副作用等的情形。

日本產經新聞報導，將參加東京奧運的選手團今天開始施打2019冠狀病毒疾病疫苗。首日在位於東京都北區的味之素國家訓練中心共有選手團工作主管及6項競技團體選手共約200人施打疫苗。由各項競技團體的選手隊醫師施打疫苗，尚未傳出有人出現身體不適狀況的報告。

預估在7月20日之前，日本代表隊選手團的選手、相關人士等1600人可完成疫苗的施打。今天有施打完疫苗的選手說：「這樣就可安心練習了。」

日本選手團團長福井烈在施打完疫苗後表示，採取與國民不同的疫苗接種體制，選手團施打疫苗不僅是為了守護日本選手團、世界的選手團，也有助於日本社會的防疫。

日本共同社報導，美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）無償提供疫苗給各國及地區的選手團。日本奧委會表示，日本選手團接種疫苗的對象包括約600名選手在內，總教練、教練等相關人士合計約1600人。