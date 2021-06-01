羽球／戴資穎老對手馬琳動手術 東奧衛冕夢碎

里約奧運成為歐洲首位打下羽球女單金牌的西班牙名將馬琳（Carolina Marin），經過2019年的膝蓋手術重回賽場，世界排名也回到前10，但東京奧運一個月前驚傳左膝要動刀，下月無緣到東京挑戰衛冕，代表「世界球后」戴資穎再少一位強敵。

馬琳今天透過社群平台說明，經過上周末的檢查，確定自己左膝左膝前十字韌帶和半月板都受損，這周就要進行手術，「我想謝謝這幾天支持我、傳訊息給我的人，這是我要面對的另個打擊，但我絕對會再回歸。」

馬琳2019年就動過右膝前十字韌帶手術，東京奧運因新冠肺炎延後一年舉行，讓她有機會到東京尋求連霸，復出後更打下6座國際羽總（BWF）的巡迴賽金盃，不料東奧倒數前傳出噩耗。

受新冠肺炎疫情影響，攸關東奧積分的新加坡公開賽和馬來西亞公開賽都已取消，我國好手包括戴資穎、「一哥」周天成、「與球王子」王子維和男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都在奧運安全名單，就等國際羽總最後公告。