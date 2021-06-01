賽事心得／AED runner 我的首場三鐵支援

最近因疫情嚴峻必須宅在家中，不能大肆團練或高調運動。今天隨性騎車至鳳林觀音亭附近散步，回家滑，並瀏覽相關的貼文，想到四月底大家還能聚集在鐵人的故鄉-台東，於是將心路歷程紀錄下來投稿。此外，從今年四月起，花蓮、台東屢次發生意外事件，相關人員被愁雲慘霧所環繞，所以就在四月初下筆，也為自己的心情尋覓宣洩之處。

0402太魯閣事件：因擔任學校教官，臨時接獲上級指示，自鳳林家中緊急至門諾醫院協助關懷車禍受傷的學生，那又是另一段悲傷的故事了，待事件結束後至殯儀館為不幸罹難者致哀。

0409花中高一金山隔宿露營暨越野賽跑：由於出發前遇到狂風寒雨，本來要取消的越野賽跑，在學生們堅持要參加與完賽之下，校長及老師們也捨命陪公子，可謂是風雨生信心。那天返程搭火車經過清水隧道，在和仁火車站看見失事被拖出的太魯閣號，大家以莊重肅穆的心情且自發性的對不幸罹難者致哀。這是一場很好的生命教育，讓住在花蓮的我們心情也有個抒發的出口。今年高一的隔宿露營，真是一場記憶深刻的校外教學。

0410台東空軍飛官羅尚樺少校告別式：近來發生幾起不幸的意外事件都和花蓮有關。今天為本校校友空軍飛官羅尚樺少校告別式，由岳愉傑教官（既是花中及逝世飛官的學長，也是花中現任教職員）代表校方出席，願羅同學一路好走，家屬早日平復傷痛，更由衷感謝岳教官不辭辛勞至台東空軍基地致哀。

0423-0424 擔任AED runner支援台東CT賽事：秘書長葉大前一天提醒所有組員支援鐵人三項運動賽事規則及任務提示，出任務要比一般選手提早一小時前集合，還必須檢查AED儀器設備，支援目的以守護賽道安全為優先，不以個人完賽時間為考量，如遇狀況再邊處理邊回報。

之前就聽說AED runner與醫護鐵人等志工組織，既可以運動又可以做公益，所以我在2020年因取得EMT1資格後，就加入醫聲論壇協會，即在當年蘇花馬首次擔任AED runner。看到理事長葉大及秘書長卉君招募協助CT任務，我即報名並首次支援首場鐵人三項賽事，這是我的初次226也是CT，即便只有一場也讓我難以忘懷。

感謝CT願意花心思及不計成本注意賽事安全與風險管理，在等待下水時，活動長Tony即我的隊友，更接受主持人訪問介紹AED runner醫心救護隊。兩天的賽事中，113的隊友協助處理幾起鐵友事件，如：抽筋及單車跌倒擦傷等等。個人與隊友負責515賽道狀況尚可，只有路跑賽段幾位鐵友出現抽筋，有給他們關心及心理支持，並請他們休息一下或到補給站吃香蕉、補鹽及噴肌樂，等狀況好些再繼續跑。

第一項游泳從下水時，就覺得主辦單位對安全要求的嚴謹程度，水上協會及救生員群，加上多艘獨木舟及SUP，好像活水湖有成群的蛙人及海軍軍船艦護航每位參賽者，而且做好各組分流，讓自己與參賽者安心不少。個人認為鐵人三項風險最高之處，就在於開放性水域游泳，CT在這方面讓所有參賽者可以安心參與盛會。

第二項自行車，一開始的狂風暴雨，著實讓人意志動搖。從中華大橋往富岡那段，左手邊就是台東空軍基地，也是羅同學與空軍健兒勤訓精練之處。心想現在的風雨及地面濕滑，相對飛官們要面對的危險就變得微不足道。於是就一腳腳地往前踩，也給其他選手加油及提醒注意賽道安全。

第三項路跑，風險性相對於前二項較低。但體能調節隨著天氣轉變而產生失常的問題，隨著氣溫漸高，參賽者逐漸出現抽筋及體力不支的情形。然而，「賽事永遠都在」，若真的無法完賽，棄賽也是一個選項。所幸遇到的跑者只是暫時性的抽筋，經過問候及關心後，短暫休息或自行至醫護站處理，跑者就可以繼續上路。

113及515各組AED runner都完賽後，我很喜歡進入鐵花村終點的感覺。除了進入台東舊火車站後，鐵道兩側的親友夾道歡迎祝賀，終點區原住民朋友敲鼓及歡呼，志工們更簇擁著獻上獎牌。自己除了為完賽喝采之外，也為賽事平安順利鬆了一口氣，我想主辦單位也做如是想。一場賽事若是沒有安全，其餘都是空談。這場賽事的軟硬體CT都做到了。最後，未來若處理家務之餘及時間允許，我還是會繼續支援的，我愛CT，也愛DVTT！