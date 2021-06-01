東奧／第一批海外選手將抵日 澳洲女壘步上征途

中央社 / 雪梨31日綜合外電報導
儘管民意調查顯示日本民眾反對今年夏天舉辦奧運，但主辦單位堅持將辦下去。 美聯社
儘管民意調查顯示日本民眾反對今年夏天舉辦奧運，但主辦單位堅持將辦下去。 美聯社

澳洲女子壘球代表隊今天搭機飛往日本，將成為第一批抵日參加受疫情衝擊的東京奧運海外選手。

由23人組成的「澳洲精神」壘球隊明天抵達日本，將是2020東京奧運的里程碑，東奧已因疫情延後一年，目前仍籠罩在疫情的疑慮下。

壘球隊選手及工作人員在離開雪梨前採取一系列因應疫情措施，包括接種疫苗和出發前72小時內的快速核酸檢測（PCR）。

戴著口罩的球隊準備離開時，選手沃爾（JadeWall）說：「我們知道這將是一次漫長的旅程，我們知道我們將經歷很多防疫檢測。」

「但是你看，我們都做好準備，我們想盡可能確保當我們到那裡時是安全的，當我們在日本時也是安全的。」

儘管民意調查顯示日本民眾反對今年夏天舉辦奧運，但主辦單位堅持將辦下去。

日本TBS電視台稍早報導，東奧相關人士透露，

澳洲女壘選手團將待在接待城群馬縣太田市約1個半月，直到東京奧運開賽前。

女壘 沃爾

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