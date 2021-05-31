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法網／大滿貫初登場 梁恩碩登大球場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
梁恩碩。圖／大會提供
梁恩碩。圖／大會提供

今年法網從會外賽連過3關闖進會內賽的「小鋼炮」梁恩碩，生涯首度的大滿貫會內賽旅程就登上大球場，拜首輪就遇世界排名51的地主「一姊」菲蘿（Fiona Ferro）所賜，她在台灣時間明天下午5點將踏上規模第2大的蘇珊-朗格倫球場（Suzanne-Lenglen Court）。

法網中央球場菲利普·沙特里耶球場（Philippe-Chatrier Court）有超過1萬5千個座位，今天打頭陣的就是衛冕女單冠軍的斯威雅蒂（Iga Swiatek），明天第3日賽程包括挑戰男單連霸的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）都將上陣。

蘇珊-朗格倫球場設有1萬個座位，每天賽程從巴黎當地早上11點（台灣時間下午5點）開戰，梁恩碩首戰剛好抽到地主「一姊」，讓她成為副球場第一戰的主角。

今年法網我國共有3名選手挑戰單打，3人都是明天的第3日賽程上陣，除梁恩碩登大球場，去年打進第三輪的我國「一姊」謝淑薇在第8球場迎戰大陸「金花」王薔，唯一男將代表盧彥勳則是在第7球場迎戰阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman）。

謝淑薇和盧彥勳賽程都排在第3場，前面各有一場女單和一場男單賽程，約台灣時間晚上9點上陣。

法網 梁恩碩 謝淑薇

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