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足球／阿根廷疫情嚴峻 南美足總取消美洲盃主辦權

中央社 / 亞松森30日綜合外電報導
阿根廷疫情嚴峻，南美足總取消美洲盃足球賽主辦權。 法新社
阿根廷疫情嚴峻，南美足總取消美洲盃足球賽主辦權。 法新社

南美足球總會（CONMEBOL）今天說，「考慮目前情況」後，已決定暫緩由阿根廷主辦的美洲盃足球賽（Copa America）。阿根廷近來染疫確診病例激增創新高。

南美足球總會上週才因哥倫比亞出現致命的騷亂取消其共同主辦權，如今表示正在考慮其他舉辦比賽的提議。

南美足球總會表示：「考慮到目前情況，已決定暫緩在阿根廷舉行的美洲盃足球賽。」

「南美足球總會正在評估其他對舉辦美洲盃足球賽有興趣國家的提議。」

美洲盃足球賽原定於2020年舉行，但由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的流行延後12個月，原本即將在6月13日登場。

南美足球總會人員可望在31日舉行會議，決定有關舉辦美洲盃足球賽的下一步行動。

阿根廷28日公布的民調顯示，大多數受訪者反對舉辦美洲盃，因為這個國家正經歷到目前為止最嚴重的疫情階段。

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