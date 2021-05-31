聽新聞
test
0:00 / 0:00
足球／阿根廷疫情嚴峻 南美足總取消美洲盃主辦權
南美足球總會（CONMEBOL）今天說，「考慮目前情況」後，已決定暫緩由阿根廷主辦的美洲盃足球賽（Copa America）。阿根廷近來染疫確診病例激增創新高。
南美足球總會上週才因哥倫比亞出現致命的騷亂取消其共同主辦權，如今表示正在考慮其他舉辦比賽的提議。
南美足球總會表示：「考慮到目前情況，已決定暫緩在阿根廷舉行的美洲盃足球賽。」
「南美足球總會正在評估其他對舉辦美洲盃足球賽有興趣國家的提議。」
美洲盃足球賽原定於2020年舉行，但由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的流行延後12個月，原本即將在6月13日登場。
南美足球總會人員可望在31日舉行會議，決定有關舉辦美洲盃足球賽的下一步行動。
阿根廷28日公布的民調顯示，大多數受訪者反對舉辦美洲盃，因為這個國家正經歷到目前為止最嚴重的疫情階段。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言