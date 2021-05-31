東奧／女籃3對3最後機會 中華隊轉戰匈牙利
東京奧運3對3籃球資格賽今天凌晨在奧地利落幕，男、女籃各頒出3張門票，最後一席機會將於本周開戰的東京奧運3對3大學女籃資格賽產出，也是中華隊女籃「三劍客」最後機會。
東京奧運3對3籃球資格賽男、女籃各有20支隊伍與會，中華隊在只有「三劍客」魏于淳、劉希曄和林仙芳出征下，預賽4戰勝場沒能開張；最終女籃由美國、法國和日本取得資格，男籃由波蘭、荷蘭和拉脫維亞拿到東奧門票。
中華隊接續要轉戰匈牙利黛布勒森，參加當地6月4日到6日舉辦的東京奧運3對3大學女籃資格賽，和另外5隊爭奪最後1席東奧資格。原本東京奧運3對3大學女籃資格賽的「6搶1」隊伍分別是中華隊、匈牙利、日本、伊朗、荷蘭和義大利，日本今天直接拿到門票，不須轉戰匈牙利，原本席位將由候補的愛沙尼亞補上。
今天東京奧運3對3大學女籃資格賽賽程出爐，女籃6隊先分兩組，中華隊和義大利及伊朗同組，預賽單循環結束後，分組第一列種子，將等分組第2和另組第3勝家出線再對決。
中華隊首戰將於台灣時間6月6日淩晨12點碰義大利，接續1點05分碰伊朗；若有機會打進最終戰，將於7日淩晨1點20分上陣。
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