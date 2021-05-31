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高球／李旻奪次巡賽第3冠 獲加碼激勵金

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
李旻第三度於美次巡賽封后，台灣大隨即發出獎金祝賀。圖／台灣大提供
李旻第三度於美次巡賽封后，台灣大隨即發出獎金祝賀。圖／台灣大提供

我國高球女將李旻今天在LPGA次巡賽Symetra Tour的渡假村錦標賽（Mission Inn Resort and Club Championship）拿下個人第3座次巡賽冠軍，除獲得3萬美金冠軍獎金，兩年前開始合作的台灣大也發出激勵獎金，感謝李旻在全台疫情嚴峻時刻，以「能所不能」的精神傳來激勵人心的好消息。

台灣大哥大總經理林之晨提到，上周先有徐薇淩在LPGA純絲錦標賽奪冠，今天再有李旻的捷報，「一周之內連續傳來兩位高球女將的捷報，真的很令人高興，特別是在台灣面臨疫情考驗的關鍵時刻，選手優異的成績格外振奮人心，替台灣抗疫工作注入了滿滿的正能量。」

徐薇淩和李旻是高中與大學時的同學，兩人分別於2018年與2019年加入台灣大體育家族，林之晨說：「台灣大哥大感謝徐薇淩與李旻的努力，也會繼續支持國內優秀的體育選手，期望他們都能在世界的舞台為國爭光。」

李旻2018年的台灣大女子公開賽展現出一桿進洞的優異球技，成為高球界罕見的金氏世界紀錄保持人之一，上周成功擠進LPGA純絲錦標賽決賽，成為3位台灣女將中的其中之一，今天再獲次巡賽冠軍，職業生涯已累積8冠。

李旻 徐薇淩 LPGA

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