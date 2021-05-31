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法網／大坂直美缺席賽後記者會挨罰 納達爾、巴蒂聲援媒體

中央社 / 巴黎30日綜合外電報導
大坂直美缺席法網賽後記者會遭大會罰款。 新華社
大坂直美缺席法網賽後記者會遭大會罰款。 新華社

日本女網好手大坂直美以保持心理健康為由，缺席法網賽後記者會，西班牙男網名將納達爾和當今球后巴蒂被問到對此事的看法時說，他們認為選手有義務接受媒體訪問。

大坂直美今天在法網女單首輪以6比4、7比6（7/4）淘汰羅馬尼亞對手提格（Patricia Maria Tig），賽後並未出席記者會，遭4大滿貫賽主辦單位罰款1萬5000美元（新台幣41.5萬元），且被警告若持續不履行受訪義務，恐會失去法網和未來大滿貫賽的出賽資格。

23歲的大坂直美日前已表明將拒絕履行球員受訪義務，理由是記者會有害她的心理健康。

大坂直美今天賽後在場上有短暫受訪，但沒有出席賽後記者會。她爭議性舉動促使4大滿貫賽董事會發布聯合聲明，警告她說，若不重新考慮立場，恐將面臨嚴重制裁。

他們說：「做為體育賽事，最重要的莫過於確保沒有選手握有不公平優勢，凌駕於其他選手之上。很遺憾的，此例之中，情況正是如此，因為一位選手拒絕花時間盡媒體義務，而其他選手全都遵守承諾。」

而大坂直美則是在社群媒體推特（Twitter）發出一篇似是回應的推文：「憤怒即是欠缺理解。改變使人感到不適。」

大坂直美的作法，其他選手有話要說。

坐擁20座大滿貫冠軍的納達爾（Rafa Nadal）先前受訪時說，他尊重大坂直美的決定，但也贊同媒體推廣運動的重要性。

女網世界排名第1的澳洲好手巴蒂（Ash Barty）表示，她將接受媒體訪問視為工作的一部分。「我無法對大坂直美的感受或所做的決定評論。當然記者會有時候不好應付，但不至於對我造成困擾。」

日本網球一哥錦織圭說：「這不是好事，但我能理解她的情況。所以這是好事也是壞事。」

大坂直美的經紀公司沒有立即回應置評要求。

大坂直美先前在推特宣布抵制記者會時，曾說希望她繳交的「巨額」罰款，可以捐給相關心理健康慈善團體。

大坂直美 法網 納達爾

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