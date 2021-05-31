稱台灣是國家向中國道歉挨轟 約翰希南盼重返WWE被看衰

《玩命關頭9》近期在中國上映，不過風波卻頻頻發生，先是18日於上海舉辦的發布會活動臨時取消，最近又因為演員之一的約翰希南（John Cena）曾稱台灣是「國家」而遭出征。然而他在個人微博道歉後，反倒得罪了自家美國人，今又有消息指出他可能在7月重返WWE擂台。

據美媒《TheSportster》報導，WWE主辦單位目前正和約翰希南如火如荼地商討重返事宜，現年44歲且榮膺16屆世界冠軍的他，有望再度為這項賽事帶來話題與票房。

約翰希南日前受訪也坦言自己相當渴望重返WWE，他希望等到疫情趨緩後，全美觀眾可以來到現場觀戰，讓他再次沐浴在滿場的歡呼下。不過Podcast《Mat Men》主持人Andrew Zarian卻有不同看法，他表示約翰希南先前對中國的道歉引起圈內人士的不滿，「目前他的形象並不受歡迎。」

對於WWE於7月16日的重啟，約翰希南保持樂觀：「我只希望世界恢復正常，現在是個有趣的時代，而我還擁有很多機會。」