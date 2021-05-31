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LPGA／次巡賽奪第3冠 李旻謝謝自己沒氣餒

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
李旻笑納個人第3座次巡賽冠軍。圖／李旻提供
李旻笑納個人第3座次巡賽冠軍。圖／李旻提供

我國高球好手捷報頻傳，徐薇淩上周勇奪LPGA純絲錦標賽冠軍，今天另名女將李旻也在LPGA次巡賽Symetra Tour的渡假村錦標賽（Mission Inn Resort and Club Championship）拿下個人第3座次巡賽冠軍，為逐夢旅程注入更多信心。

李旻2014年取得LPGA次巡賽資格，菜鳥年拿下1個冠軍、7場名列前10，獲得最佳新人頭銜，且年度獎金排名第5位，取得隔年LPGA的參賽資格；今年LPGA的參賽順序（Priority），李旻原本在第14類（categories），上周重新調整（reshuffle）之後，李旻靠著純絲錦標賽並列31名獲得的積分，列名第13類，排序也由原先的166上升至第155，以一場144個參賽名額來看，LPGA接下來的比賽幾乎大部份都能參賽。

回想旅美這幾年，李旻認為打得有點跌跌撞撞，起伏不小，去年因為新冠疫情留在台灣，剛好審視自己不足的地方、全力補強。她提到，今年剛到美國的時候，狀況其實還不錯，但就是打不出實力，還好沒有氣餒，終於也獲得進展，美巡賽事的排序提升，次巡賽又拿下冠軍，可說是「雙喜臨門」。

李旻說，感謝TLPGA這個溫暖的家庭，準備了舞台和補給，去年留在台灣，她得到很多幫助，同時也謝謝贊助商提供最堅強的後盾，讓她可以勇往直前，在美巡追逐夢想。

包括去年的歡樂友緣女子公開賽，李旻一共奪得4座台巡冠軍，以及1場中巡賽的勝利，加上3場LPGA次巡賽冠軍，職業生涯已累積8座金盃。

LPGA 李旻

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