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法網／爆冷逆轉兩屆亞軍汀恩 35歲老將：像提前的耶誕禮物

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
35歲西班牙老將安杜亞（圖）爆冷擊敗奧地利名將汀恩。 新華社
35歲西班牙老將安杜亞（圖）爆冷擊敗奧地利名將汀恩。 新華社

兩度打進法網決賽，奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）今年法網卻意外「一輪遊」，且是在先贏2盤的絕對優勢下遭35歲的西班牙老將安杜亞（Pablo Andujar）逆轉，爆出法網首日最大冷門。

汀恩是法網第4種子，他2018年和19年都打進最終戰才敗給「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），去年美網更收穫生涯第一座大滿貫；今年法網開戰前，他還放話要挑戰納達爾的紅土霸業，不料首戰就爆冷出局，寫下個人8度參加紅土大滿貫最差成績。

安杜亞演出4：6、5：7、6：3、6：4、6：4的逆轉勝，成為中央球場4小時又28分鐘馬拉松大戰的勝家，這除是他生涯第150場勝利，也是他生涯首度擊敗世界排名前5的對手，他坦言非常驚訝，「這對我很特別，我已經35歲，並沒預期到這些。」

世界排名68安杜亞，法網前兩周曾在日內瓦公開賽擊敗「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），他承認那一戰讓他有更多信心，「這給我更多自信，可以去相信自己，那場勝利也讓我就算兩盤落後仍能保持信念，所以我保持專注，我知道我能連贏三盤，所有事情也跟著改變了。」

安杜亞還提到，自己從沒得到太多鎂光燈關注，這兩場比賽就像是提前到來的耶誕節禮物，「對我來說，這就像耶誕老人提前到來，給我兩場生涯從沒夢想過的勝利。」

法網 汀恩

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