快訊

因「3+11」被指防疫破口 范雲終於現身回應了

QA解惑／日本為何選擇AZ疫苗送給台灣？有哪些問題待協商？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LPGA／台將報佳音！李旻次巡賽奪冠 生涯第3度登頂

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
李旻在飯店和俱樂部錦標賽封后，生涯第3次在次巡賽登頂。 圖／TLPGA提供
李旻在飯店和俱樂部錦標賽封后，生涯第3次在次巡賽登頂。 圖／TLPGA提供

我國高球女將李旻今天在LPGA次級巡迴賽傳回佳音，她在飯店和俱樂部錦標賽（Mission Inn Resort and Club Championship）以總桿數211（-8）桿封后，生涯第3次在次巡賽登頂，今天結束PGA嘉信挑戰賽的另名高球好手潘政琮也透過社群平台發文祝賀。

飯店和俱樂部錦標賽共進行三輪賽事，李旻第二輪狂獵7鳥，還在第17洞抓下老鷹，只出現1柏忌，單輪65（-8）桿讓她衝上領先；今天最終輪，她第一洞就進帳博蒂，第12洞射下第2隻小鳥，雖在第17洞吞下柏忌，仍以1桿之差驚險迎接本季第一座次巡賽冠軍。

李旻前兩座冠軍分別是2014年和2019年，今天第3冠入袋可獲得3萬美金獎金。

另名寶島女將錢珮芸則以214（-5）桿並列第5名，寫下本季7站首度的前10名好成績。

剛在嘉信挑戰賽以32名完賽的潘政琮，第一時間也在臉書粉絲團道賀，他表示在開車回家的路上得知好消息，「恭喜台灣女將李旻在Symetra Tour奪冠，祝福她能順利重返大聯盟！」

李旻 潘政琮 LPGA

延伸閱讀

PGA／嘉信挑戰賽 潘政琮暫列27

LPGA／奪冠為台灣疫情打氣 徐薇淩落淚：我等7年了

相關新聞

LPGA／次巡賽奪第3冠 李旻謝謝自己沒氣餒

我國高球好手捷報頻傳，徐薇淩上周勇奪LPGA純絲錦標賽冠軍，今天另名女將李旻也在LPGA次巡賽Symetra Tour的...

法網／爆冷逆轉兩屆亞軍汀恩 35歲老將：像提前的耶誕禮物

兩度打進法網決賽，奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）今年法網卻意外「一輪遊」，且是在先贏2盤的絕對優勢下遭35...

LPGA／台將報佳音！李旻次巡賽奪冠 生涯第3度登頂

我國高球女將李旻今天在LPGA次級巡迴賽傳回佳音，她在飯店和俱樂部錦標賽（Mission Inn Resort and ...

PGA／嘉信挑戰賽 潘政琮暫列27

我國旅美高球好手潘政琮今天在嘉信挑戰賽（Charles Schwab Challenge）第三輪拉尾盤，後9洞繳出3鳥、...

歐冠盃足球／切爾西哈弗茨進球攻陷曼城 隊史2度奪冠

在葡萄牙波圖的歐洲冠軍聯賽決賽上演英國內戰，切爾西靠著德國進攻中場哈弗茨（Kai Havertz）的進球，以1：0擊敗曼...

NFL專欄／瓊斯告別隼鷹 花落誰家？

闖進超級盃敗北後，隼鷹經歷幾個失敗的球季進入重建期，年屆32歲的明星接球員瓊斯（Julio Jones）為了贏球也公開求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。