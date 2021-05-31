LPGA／台將報佳音！李旻次巡賽奪冠 生涯第3度登頂

我國高球女將李旻今天在LPGA次級巡迴賽傳回佳音，她在飯店和俱樂部錦標賽（Mission Inn Resort and Club Championship）以總桿數211（-8）桿封后，生涯第3次在次巡賽登頂，今天結束PGA嘉信挑戰賽的另名高球好手潘政琮也透過社群平台發文祝賀。

飯店和俱樂部錦標賽共進行三輪賽事，李旻第二輪狂獵7鳥，還在第17洞抓下老鷹，只出現1柏忌，單輪65（-8）桿讓她衝上領先；今天最終輪，她第一洞就進帳博蒂，第12洞射下第2隻小鳥，雖在第17洞吞下柏忌，仍以1桿之差驚險迎接本季第一座次巡賽冠軍。

李旻前兩座冠軍分別是2014年和2019年，今天第3冠入袋可獲得3萬美金獎金。

另名寶島女將錢珮芸則以214（-5）桿並列第5名，寫下本季7站首度的前10名好成績。

剛在嘉信挑戰賽以32名完賽的潘政琮，第一時間也在臉書粉絲團道賀，他表示在開車回家的路上得知好消息，「恭喜台灣女將李旻在Symetra Tour奪冠，祝福她能順利重返大聯盟！」