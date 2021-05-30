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法網／婦科手術後奪勝 柯林斯盼鼓勵女性

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

美國27歲女將柯林斯（Danielle Collins）今天寫下勵志故事，她診斷出有子宮內膜異位症，動手術後回到球場，今天在法網首日迎接3月後的個人首勝，她也盼透過個人故事可以鼓勵到有同樣狀況的女性。

約有一成女性會發生子宮內膜異位症，這項疾病可能造成不孕或骨盆疼痛等問題，柯林斯透露醫生將一個約網球大小的囊腫從她卵巢取出，所幸手術很成功。

今天以6：2、4：6、6：4擊敗大陸女將王曦雨後，柯林斯坦言有些驚訝能迎接勝利，去年打進8強的她提到，許多女性都會有婦科問題，「我認為有些時候我們是和這些痛苦共存，我們學習去接受，對我來說當事情變得不太正常，這真的很不健康，有段時間對我造成很大傷害。」

柯林斯認為，身體狀況一直是種挑戰，手術後感覺好很多，她也可以用更健康的心態面對疾病。

「我開始覺得這是可以去正常處理的事情，我沒意識到手術後感覺會那麼好，所以我鬆了一口氣。」柯林斯希望個人經歷能幫助到有類似狀況的女性，勇敢面對同樣問題，「我很幸運有朋友經歷過子宮內膜異位症，她幫助我面對這些，我想我也有能力和其他女生討論這些事了。」

柯林斯目前世界排名50，曾打進澳網4強的她表示，會擔心手術後回到球場會不會太躁進，不過她也很注意身體狀況，相信長期來看，手術對自己有很大幫助。

澳網 法網

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