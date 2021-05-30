PGA／嘉信挑戰賽 潘政琮暫列27

我國旅美高球好手潘政琮今天在嘉信挑戰賽（Charles Schwab Challenge）第三輪拉尾盤，後9洞繳出3鳥、無柏忌的完美表現，單輪揮出69（-1）桿，名次小升到並列27名，雖和目前領先者史皮斯（Jordan Spieth）相差12桿，仍有機會挑戰本季第3度擠進前10名。

嘉信挑戰賽總獎金750萬美元，小潘前兩輪分別繳出71（+1）和67（-3）桿，今天第三輪雖在第3洞、第4洞和第7洞吞下柏忌，不過第9洞先抓下小鳥補血，轉場後手感加溫，第12和13洞連抓博蒂，第15洞射下單輪第4隻小鳥，最終以69（-1）桿繳卡，累積成績來到207（-3）桿，名次小升3名。

身為德州「地主」的史皮斯，毫無疑問是嘉信挑戰賽最受歡迎的球員之一，他首輪繳出7鳥、無柏忌完美表現，躍上領先群，接續兩輪都繳出66（-4）桿，暫以195（-15）桿領先群雄，同胞柯布拉克（Jason Kokrak）以1桿之差緊追在後。

史皮斯提到，這周可以感受到滿滿的鄉親支持，「氣氛真的很棒，想到一年前沒有球迷跟隨真是瘋狂，一年的改變如此巨大，希望全世界都能持續進步。」

去年史皮斯三輪打完位居第2，最終不但爭冠失利還排名滑落到第10位，今年一路當領先者，他表示要在嘉信挑戰賽奪冠始終不是容易的事情，尤其目前只有1桿領先，盼最終輪會有很好的收尾表現。