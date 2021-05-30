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歐冠盃足球／鐵血防守寫勝利 切爾西隊史第二冠

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
切爾西靠著鐵血防守，守住寶貴的一分，在眾人不看好下頂住曼城的傳控攻勢，等了9年再奪歐冠冠軍，隊史第二冠。(photo from 切爾西官方臉書)
切爾西靠著鐵血防守，守住寶貴的一分，在眾人不看好下頂住曼城的傳控攻勢，等了9年再奪歐冠冠軍，隊史第二冠。(photo from 切爾西官方臉書)

賽季中途換帥的切爾西，在不受看好的情況下拿下隊史第2座歐冠冠軍！本季歐冠時隔2年終於在球迷入場許可下開踢，場面是經典曼城傳控迎戰切爾西的防守反擊，後者靠著隊史身價最高轉會的哈弗茨率先破門，全場鐵血防守，保住珍貴的1球領先，力克首入決賽的曼城。雙方差距最大的是防守中場表現，切爾西的中場坎特獲選最佳球員，獲得專家、名宿盛讚。

切爾西是黑馬

本季歐冠時隔2年，終於在疫情攪局之後重新被控制住，讓球界迎回有觀眾的歐冠大戰。今年決賽在葡萄牙波圖隊的巨龍主場舉行，由英超2強曼城與切爾西一決勝負，前者盼能在巨額投入後，拿到史上首座歐冠冠軍作為回報，後者雖較不被看好，但主帥圖赫爾前一季才在歐冠決賽鎩羽而歸，經驗上也小佔優勢。

根據《CNN》報導，雙方比拼的場面相當經典，大部分時間由傳控體系的曼城主導攻勢，但缺乏後腰的保護，曼城總是給退守的切爾西抓到反擊機會。上半場終了前，切爾西在一次反擊中，由小將芒特送出精準的助攻，隊史最高價引援哈弗茨輕巧的過掉門將，推射空門、替球隊打破平手僵局。

防守中場是勝負關鍵

隨後，切爾西更把心力放在防守上，誓言守住珍貴的一分，下半場開賽不久，曼城王牌德布勞內遭肘擊受傷、無奈退場，曼城雖在後續有換上後腰費南迪尼奧，場面打得更順暢，但為時已晚，他們已失去陣中最具威脅的球星。總體而言，這場歐冠決賽能看成是後腰（防守中場）決勝負，變陣後的曼城並未擺上傳統後腰，反而切爾西有著無所不在的後腰坎特。

坎特全場15次對抗、11次成功，不僅一張牌都沒吃到，連一次犯規都沒有，堪稱是乾淨、有效的曼城攻勢破壞者，從4強以來到決賽，3場單場最佳選手都被坎特拿下。切爾西名宿科爾就盛讚坎特是傳奇巨星馬克萊萊的加強版，貝克漢也發文稱坎特是「冠軍隊伍內的無名英雄」，而奪冠後隊長阿茲皮利奎塔提到，即便坎特完成個人賽事大滿貫（世界盃、歐冠、聯賽冠軍），但他仍是一如既往的謙虛。

成功獲得歐冠冠軍後，切爾西把冠軍數量改寫為2座，而曼城雖然打遍英超無敵手，但出了國就是不會打歐冠，至今仍在尋求隊史首冠中。

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英超 貝克漢

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