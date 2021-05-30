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PGA／嘉信挑戰賽第3輪 潘政琮繳69桿

中央社 / 台北30日電
台灣高球好手潘政琮。圖╱美聯社
台灣高球好手潘政琮。圖╱美聯社

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA嘉信挑戰賽第3輪，射下4鳥、3柏忌，單回合打出69桿，總桿數以低於標準3桿207桿，暫時並列第27名。

總獎金750萬美元（約新台幣2億1008萬元）的美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）嘉信挑戰賽，今天在美國德州展開第3回合競桿。

美國高爾夫好手史畢斯（Jordan Spieth）今天前9洞射下3鳥、領到2柏忌，轉場後逐漸回穩，在第13、15洞捕鳥，以及關鍵最後一洞以抓鳥收尾，確立領先地位，連2天揮出66桿，累計以低於標準15桿的195桿，以1桿之差、持續獨居領先。

潘政琮過去曾在2019年賽事繳出並列第3成績，這次首輪僅打出71桿，但次輪雖苦吞雙柏忌，但靠著抓下5鳥，以兩輪合計138桿，成功挺進決賽行列。

潘政琮今天從第一洞出發，表現倒吃甘蔗，前7洞吞下3柏忌後找回節奏，轉場前在第9洞進帳1鳥，轉場後再添3鳥入袋，單回合以69桿繳卡，3回合累計以低於標準3桿207桿，排名升至並列第27名。

潘政琮

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