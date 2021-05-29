自由車／為自己再努力一次 黃亭茵「精緻化」備戰亞運

今天是台灣自由車好手黃亭茵的生日，所屬的Bryton美利達車隊送上祝福，她將2022年亞運視為生涯最後一場國際賽，在疫情期間找到「精緻化訓練」，要為自己「再努力一次」。

2016年5月6日，黃亭茵在World Tour級別的中國環崇明島多日賽，以黑馬之姿勇奪單站冠軍，隔兩天再下一城，總成績排名第二，世界排名從53躍升到39，震驚國際車壇，吸引9支一級職業車隊爭搶網羅。

「粉紅小鋼砲」黃亭茵，從12歲開始接觸自由車運動，回顧這18年的選手生涯，她說：「在這項運動上，我已經付出了我的全部，包含家庭、朋友、情感、甚至是休閒娛樂，以往為了成績我會拚盡全力，現在因為疫情，讓我放慢腳步。」

重新回顧這一路走來的日子，黃亭茵找到「精緻化的訓練方式」，她說：「現在我將放手一搏，為自己再努力一次。」

「我曾經為了達到父母、教練的要求把自己練到精神崩潰、肌肉緊繃，彷彿有一個瓶頸困住我。」黃亭茵說，或許是年紀、經驗造成改變，現在自己不再追求快速、以量取勝，而更重視訓練的品質、精緻度。

因為疫情關係，國訓中心選手都只能待在室內做些簡單的體能，黃亭茵調整節奏，不會像過去一定要把每個課表做滿，反而會視身體狀況去調整課表，讓身心能有更多休息。

因此對於備戰2022年亞運，黃亭茵有了不同思維，「最後一役我希望不留遺憾，傾盡全力奮力一搏，假使真的因為疫情導致亞運無法參賽甚至全運無法照常比賽，已經30歲的我，應該會褪下選手的戰袍，轉戰教練職位或從事與運動相關的產業。」

黃亭茵目前最緊張的是6月底公告的奧運資格，不過今年到明年主要目標放在全運會以及亞運奪牌，目前在亞運項目中是以公路賽和場地賽為主，基於技術及體能考量，未來會集中一個項目培訓。

黃亭茵目前有教導楠梓高中的學生，為未來轉戰教練鋪路，她說：「學生犯錯我會給予最大寬恕，但犯到底線我一定不手軟，希望成為一個可以傾聽孩子內心的聲音並給他們尊重的教練。」

要從選手轉為教練，黃亭茵認為自己還在學習中，特別是現在的年輕選手都會自己到網路找出許多科技化的方式，另一方面人才發掘不易及環境觀念的改變，也讓自己決定要再進修充實自己，目前鎖定高雄的研究所為主。

黃亭茵最早期成名之戰於2007年澳洲青年奧運會奪得二金三銀，並打破大會紀錄及亞洲青年紀錄，同年8月墨西哥世界青年錦標賽，也以35秒256在女子500公尺個人計時賽奪銀，並打破世界青年紀錄。

2015年黃亭茵在亞錦賽奪四金，並拿下環沖繩國際公路賽金牌，2016年環崇明島自行車賽大放異彩後，也成為國內第二位拚進奧運（里約奧運）自由車參賽資格的選手，2018年在雅加達亞運獲得女子個人全能賽亞軍、女子3公里個人追逐賽季軍。