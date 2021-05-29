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PGA／嘉信挑戰賽第二輪67桿 潘政琮排名大躍進

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
PGA嘉信挑戰賽進入第二輪，台灣高球好手潘政琮今日繳出67（-3）桿的好成績。 美聯社資料照
PGA嘉信挑戰賽進入第二輪，台灣高球好手潘政琮今日繳出67（-3）桿的好成績。 美聯社資料照

PGA嘉信挑戰賽進入第二輪，台灣高球好手潘政琮今日繳出67（-3）桿的好成績，排名也大幅躍升到並列第30名，兩輪總計129桿的美國好手史皮斯（Jordan Spieth）則獨居領先。

潘政琮在首輪抓下3鳥但也有4次柏忌，71桿、高於標準桿1桿，排名位列第57名，今天從第10洞出發，雖然12洞抓鳥，但在第14洞吞下雙柏忌，面對壓力下，潘政琮在第16、18洞繼續抓鳥，回到前9洞再抓2鳥。

潘政琮單日總計抓下5鳥，抵銷1次雙柏忌的失利，兩輪總計138桿（低於標準2桿），持續挺進；去年潘政琮在此賽事遭淘汰，不過2019年曾取得並列第3的好成果。

史皮斯首輪以63（-7）桿的成績與西班牙好手賈西亞（Sergio Garcia）並列第一，不過今天全場抓下4鳥且未吞下柏忌，獨居領先，第二名由柯布拉克（Jason Kokrak）以1桿之差緊追在後，第二輪揮出69桿的賈西亞掉到並列第三。

潘政琮 史皮斯

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