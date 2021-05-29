日本研議東奧開放觀眾入場 閉門賽仍是選項

日媒報導，日本政府等單位看到國內職業賽事開放觀眾進場，並未出現群聚感染，已針對東奧及帕運原則上開放觀眾入場進行檢討；不過，若屆時疫情擴大，閉門賽事仍是選項之一。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，日本產經新聞報導，日本政府與東京奧運暨帕運組織委員會昨天已針對

原則上開放觀眾入場觀賽進行檢討。組織委員會將制訂從已售出門票進行抽籤、限縮入場觀眾人數的作法，預計6月下旬決定具體進場觀眾人數。

東奧主辦單位日前已決定不開放海外觀眾入境日本觀賽的政策方向，至於日本境內觀眾能不能進場，東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子昨天在記者會上說，希望在現行「緊急事態宣言」6月20日解除後的6月下旬做出決定。

橋本說，必須遵循日本政府公布的入場限制標準，「重要的是要有醫學及科學根據」。

許多專家對東奧期間把全日本觀眾集中一地的作法感到憂慮，認為應停辦東奧或至少要做到「無觀眾比賽」的閉門賽事。

不過，日本政府決定從5月12日起延長東京都等地「緊急事態宣言」時，一改之前大規模活動閉門舉辦的規定，同意這些活動可以開放「總容納人數5成以下」或「最多5000人」觀眾進場。

結果顯示，5月12日起在東京都所舉行的職棒等開放觀眾進場賽事，並沒有發生群聚感染，日本政府相關人士說，「透過戴口罩及分散觀眾進場與離場時間等徹底防疫對策，從科學上來說，就算開放一定數量的觀眾入場，也能安全舉辦賽事」。

首相菅義偉昨天也在記者會上舉日本職業賽事為例說，東奧及帕運進場人數，相信可以在參考日本職棒等賽事入場人數等情況下做出因應。

橋本說，很多已經購票的民眾，表達盡可能希望進場觀賽的意願。

不過，一旦日本境內疫情再度擴大的話，閉門賽事仍是選項之一；如果日本屆時疫情變得嚴峻，還是有可能在東奧開幕前改成閉門賽事。