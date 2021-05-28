防變異病毒 東奧6南亞國代表團將預先接種疫苗

本屆東京奧運會是否會出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變異株擴散，引發外界擔憂。有鑑於此，比賽主辦單位今天宣布，印度和5個南亞鄰國的代表團將在比賽開幕前接種疫苗。

東奧日方主辦單位和國際奧林匹克委員會（IOC）表示，來自印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、馬爾地夫和尼泊爾的代表團，都將受到這項措施影響。

法新社報導，日本當局因擔憂所謂印度變異病毒蔓延，已對這6國實施最高等級入境限制。

國際奧會還說，除了依現行規定，要求外國代表團在出發前往日本前96小時內須採檢2次，這6國的奧林匹克委員會也已同意，將對各自代表團成員進行額外採檢。

至於來自這6國的媒體人員或其他參與人士是否須在入境日本前接種疫苗，東奧主辦單位並未明確回答，僅表示仍持續與地方政府研商。