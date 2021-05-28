人才培育不中斷 中華奧會培訓營改為數位化

中華奧林匹克委員會原訂22日起展開「2021國際體育事務人才培訓營」，為因應政府防疫警戒升級，人才培訓營調整於6月底上線，活動內容全面改由數位化培訓方式，除按原規劃安排錄取人員進行培訓外，也開放給所有今年報名者一同研習，並邀請各國際組織及國家奧會等參與教學平台課程，展現我國在培育國際人才上的成果。

今年人才培訓營報名也相當踴躍，新複訓報名人數超過200人，除各體育團體夥伴、體育公部門職員及大專院校師生外，更不乏跨領域優秀社會人士參與，其中我國舉重奧運金牌得主許淑淨也一起共襄盛舉，為今年課程增添不少光彩。

此外，中華奧會為突破國內外疫情限制，持續拓展各項國際交流，今年仍擴大邀請各國際體育組織及各國家奧會人士參與培訓課程，展現我國培育國際人才成果，及重視國際體壇趨勢發展。另外，開放教學平台課程供國內單項運動協會進修學習，以及報名未錄取人員一同增能，儲備台灣國際事務人才的能量，以因應未來疫情趨緩後各項國際賽事湧現，得以紓解所需人力需要。

在課程講師部份，中華奧會精心邀請國內外體壇人士擔任講師，陣容在參與國際體育事務經驗與實務上皆是一時之選，相信帶給學員滿滿的收穫與啟發。中華奧會表示，人才培訓營已邁入11年，每年皆秉持高水準培育人才理念，以學員角度妥善規劃課程內容，期盼在未來疫情過後，逐步回歸往年培訓方式邀請國際體壇人士來台授課，讓學員有實體交流機會，並安排學員支援國內體育團體辦理各項賽事或隨隊參賽事務等，實現體育大家庭願景，讓世界看到台灣的軟實力。