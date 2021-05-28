在家防疫投注運動賽事 運彩銷售4月份逆勢成長

國內新冠肺炎疫情嚴峻，全國防役警戒也將升至第三級至6月14日，在國內各項體育賽事幾乎全面停擺的情況下，體育署也呼籲國人應該以防疫為優先，在家關注國外運動賽事的同時也能透過投注運彩的方式，來為國內體育運動發展盡一份心力。

根據運彩統計數據，今年國際各大職業賽事在相關配套措施下如常進行，運動彩券截至4月累積銷售155億元，挹注國家運動發展基金15.5億元，較2020年同期成長百分之40，也較未受疫情影響的2019年同期成長百分之8。

運動彩券每投注100元就有10元自動挹注到國家運動發展基金，作為政府培育、照顧運動人才及協助產業發展之用，每一位投注者皆能為國內體育運動發展盡一份心力。

台灣運彩表示，目前有愈來愈精彩的美國職籃季後賽、國家冰球季後賽及美國職棒例行賽等熱門投注選擇，6月12日開始有為期一個月的足球歐洲國家盃、7月23日起有東京奧運，精彩賽事一棒接一棒。在疫情期間，鼓勵國人在家關注體育賽事，上網買運彩，讓比賽更精采，也幫助國家運動發展。

為提供民眾更便利的網路會員申請服務，台灣運彩全新導入Mobile ID（行動身分識別服務），可以讓使用者直接透過手機完成身分認證，快速開通網路會員申請，進行線上投注，讓大家疫情期間，少出門、少接觸、適度投注，一起安全度過這段非常時期。

疫情期間堅守銷售崗位的經銷商，營業期間將全程配戴口罩，營業場所落實實聯制，台灣運彩請購券者遵循保持安全社交距離、現場購券即買即走之措施，另也可多多利用線上投注。