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法網／會內籤表出爐 謝淑薇首戰中國王薔

中央社 / 台北28日電
謝淑薇。 資料照(路透)
謝淑薇。 資料照(路透)

網壇大滿貫賽的法國網球公開賽將於5月30日開打，今天大會公布會內賽單打籤表，台灣一姐謝淑薇首戰對手，是世界排名39的中國一姐王薔，而另一台灣女將梁恩碩的對手還未底定。

目前世界排名64的謝淑薇，是台灣女網排名最高的選手，今年是她生涯第11度參加法網會內賽，而她在法網女單的最佳成績，是2017年曾闖入第3輪。

謝淑薇生涯共和王薔7次交鋒，台灣一姐握有4勝對戰優勢，且近3度碰頭她都是贏家，不過兩人最近一次交手，已是2019年的辛辛那提女網賽，當時首輪謝淑薇以直落二淘汰對手晉級。

值得一提的是，王薔在紅土賽季狀態漸入佳境，上週才剛在義大利的帕馬女網賽女單闖進決賽，最後歷經3盤苦戰不敵美國17歲小將高夫（Cori Gauff）、名列亞軍，而今年紅土賽季她的戰績是5勝4負。

而謝淑薇上週在帕馬女網賽女雙則在4強止步，賽後她則透露右腳踝在8強賽時就已扭傷，這也是她今年在紅土賽季第3度扭傷，所幸經過一週治療與調整，傷勢已有好轉跡象，她也在臉書上透露，週末開始就會恢復訓練。

至於男單好手盧彥勳，法網會內首戰對手則是世界排名第10的阿根廷名將史瓦茲曼（Diego Schwartzman），兩人曾在2016年美國的溫斯頓網賽過招，當時盧彥勳以直落二拿下勝利。

謝淑薇 法網 盧彥勳

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