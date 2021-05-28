法網／「充滿虛偽的味道」 大坂直美拒訪聲明遭批譁眾取寵

世界女單排名第2、坐擁4座大滿貫賽冠軍的日本名將大坂直美，日前因精神健康為由，宣布在法網舉行期間不會參加任何記者會，而經常在個人社群發聲興起輿論的大坂直美，拒訪行為也遭部分球迷視為是譁眾取寵。

大坂直美透過社群平台說：「我常覺得人們對運動員的心理健康一無所知，每當我看到有記者會都有這樣感覺，我們常常坐在那，被問之前就問過好幾次的問題，或是被質疑，這些質疑就會進入心中，而我就是不打算讓自己向這些質疑我的人屈服。」

I sure most of us have aspects of our jobs that cause us more stress than others. Unfortunately most of us also don’t have the means to say fine I won’t do this part anymore because it stresses me out and ‘mental health’ comes first. Instead we compromise to find a win win — PK (@peterkotso) May 27, 2021

大坂直美表示自己已做出心理準備，寧可被罰款也在所不惜，而此舉也引來正反兩面評價，美國網壇名將大威廉絲（Venus Williams）就相當支持大坂直美的言論，「做你自己吧！女孩，你的生活是你自己的」，一位粉絲也在推特寫道，「不幸的是，大多數人無法接受只是因為壓力而缺席記者會的理由。心理健康永遠是擺在第一位的，大會必須找到一個雙贏的方法。」

去年因佛洛伊德（George Floyd）之死而爆發黑人平權運動，身為黑皮膚的大坂直美也在網上響應，讓遍地全美的抗議活動越燒越烈，部分人士認為大坂直美想如法炮製並引起共鳴，進而達成自身目的，而大坂的行為也遭批相當虛偽且譁眾取寵，「運動員什麼時候才能意識到他們也是藝人？」、「在一場精采的比賽後拒絕向粉絲透露她的想法，不管你是不是取得勝利，只會增加與粉絲之間的嫌隙。」前澳洲名將葛羅斯（Sam Groth）也語帶嘲諷表示，「考慮到她所享有的媒體利益，她的立場『充滿了虛偽的味道』」