法網／「充滿虛偽的味道」 大坂直美拒訪聲明遭批譁眾取寵

世界女單排名第2、坐擁4座大滿貫賽冠軍的日本名將大坂直美,日前因精神健康為由,宣布在法網舉行期間不會參加任何記者會,而經常在個人社群發聲興起輿論的大坂直美,拒訪行為也遭部分球迷視為是譁眾取寵。

大坂直美透過社群平台說:「我常覺得人們對運動員的心理健康一無所知,每當我看到有記者會都有這樣感覺,我們常常坐在那,被問之前就問過好幾次的問題,或是被質疑,這些質疑就會進入心中,而我就是不打算讓自己向這些質疑我的人屈服。」

I sure most of us have aspects of our jobs that cause us more stress than others. Unfortunately most of us also don’t have the means to say fine I won’t do this part anymore because it stresses me out and ‘mental health’ comes first. Instead we compromise to find a win win